SUV-i më i shitur i Mazdës arrin një moment historik
Mazda ka ndërtuar mbi pesë milionë crossover-a CX-5 që nga fillimi i prodhimit në vitin 2011 - një moment mbresëlënës.
SUV-i u bë shpejt automjeti më i shitur i prodhuesit në nivel global.
Vetëm dy modele të tjera të Mazdës e kanë thyer ndonjëherë shifrën e pesë milionëve: Mazda 323 dhe Mazda3.
Prodhuesi i veturave zbuloi CX-5 në Panairin e Automobilave në Frankfurt në vitin 2011, duke u bërë crossover-i vendas më i shitur në Japoni në vitin 2012.
Mazda do të ndërtonte CX-5-in e saj të njëmiliontë në prill 2015 përpara se të lansonte CX-5 të gjeneratës së dytë në fund të vitit 2016.
CX-5 arriti vitin e tij më të mirë të shitjeve në SHBA në vitin 2021, kur prodhuesi i veturave shiti 168,383 njësi të këtij crossover-i.
Shitjet kanë rënë që atëherë, duke rënë në 136,335 në vitin 2025, që në fakt është 1.7% më shumë se një vit më parë.
Koichiro Yamaguchi, menaxheri i programit të CX-5, tha: "Dëshirojmë të shprehim mirënjohjen tonë të sinqertë për të gjithë klientët dhe fansat në të gjithë botën që e kanë mbështetur CX-5".
Tani, Mazda po përgatitet të lansojë CX-5 të gjeneratës së tretë në fillim të këtij viti.
Është më i madh se më parë. Brenda, crossover-i ka një ekran të madh dhe pa butona, me motorin e njohur 2.5 litra me 187 kuaj fuqi nën kapak. Por një hibrid do të vijë në vitin 2027. /Telegrafi/