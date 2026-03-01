Superliga vazhdon me ndeshjet e xhiros së 22-të: Ballkani pret Drenicën, derbi në kryeqytet
Albi Mall Superliga e Kosovës vazhdon me ndeshjet e xhiros së 22-të, ku sot në program janë dy ndeshje për t'u zhvilluar.
Ballkani dhe Drenica takohen në Suharekë me fillim nga ora 13:00. Suharekasit pas dy humbjeve radhazi kërkojnë fitoren dhe të rikthehen në krye të tabelës.
Aspak mirë nuk qëndron as Drenica që ka dy humbje në dy ndeshjet e fundit duke zënë vendin e fundit në Superligë.
E derbi i kësaj jave do të zhvillohet në kryeqytet, ku takohen dy rivalët e vjetër Prishtina dhe Drita me fillim nga ora 20:00.
Prishtina kërkon këndelljen pas humbjes së fundit, derisa Drita synon fitoren e pestë radhazi. /Telegrafi/
