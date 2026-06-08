Sunny Hill Festival 2026
Sunny Hill Festival rikthehet këtë verë në Prishtinë me një tjetër edicion që pritet të mbledhë mijëra vizitorë nga Kosova, rajoni dhe vende të ndryshme të botës. I konsideruar si festivali më i madh i muzikës në Kosovë dhe një nga festivalet kryesore në Evropën Juglindore, Sunny Hill ka luajtur një rol të rëndësishëm në promovimin e Prishtinës si destinacion kulturor dhe muzikor në nivel ndërkombëtar.
Përgjatë viteve, festivali është nominuar tri herë radhazi në mesin e 10 festivaleve më të mira në Evropë në kategorinë e festivaleve të mesme, duke sjellë në Kosovë artistë dhe emra të njohur të skenës globale. Edicioni i vitit 2026 vazhdon këtë traditë me një program që kombinon artistë ndërkombëtarë dhe përvoja të ndryshme festivalesh.
Detajet
Data: 31 korrik - 2 gusht 2026
Koha: Nga ora 14:00 deri në orët e hershme të mëngjesit
Vendndodhja: Sunny Hill Festival Park
Programi?
Ndër artistët e konfirmuar për këtë edicion janë:
- Katy Perry
- Keinemusik
- PAWSA
- Carlita
- Seth Troxler
- Manifest
Programi i plotë dhe aktivitetet tjera të festivalit publikohen nga organizatorët në prag të eventit.
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Pjesë e një prej festivaleve më të mëdha muzikore në Evropën Juglindore
- Mundësi për të ndjekur performanca nga artistë të njohur ndërkombëtarë
- Përvojë festivali që tërheq vizitorë nga vende të ndryshme të botës
- Atmosferë unike muzikore dhe kulturore në Prishtinë
- Festival i nominuar tri herë në mesin e 10 festivaleve më të mira në Evropë në kategorinë mid-size
Informatat tjera për biletat:
Biletat mund të blihen përmes faqes zyrtare:
Çmimi i biletës: nga 195 euro
Për më shumë informata:
Instagram:
Sunny Hill Festival Instagram
Webfaqe:
Sunny Hill Festival
Sponsor i këtij edicioni është edhe IPKO