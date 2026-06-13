Sulmoi zyrtarët policorë, i dyshuari në Prishtinë dërgohet për tretman në repartin psikiatrik
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të sulmit ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare.
Rasti ka ndodhur të premten në ora 23:25 në rrugën “Fatime Xhaka” në Prishtinë.
“Është arrestuari dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti kishte sulmuar fizikisht zyrtarët policorë. Një zyrtar policor ka pranuar tretman mjekësor”, thuhet në njoftim.
I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në tretman në repartin psikiatrik. /Telegrafi/
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