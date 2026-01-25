"Sulmi më masiv" - ukrainasit sulmojnë Belgorodin
Qyteti rus i Belgorodit u godit nga ajo që guvernatori rajonal Vyacheslav Gladkov e përshkroi si sulmin "më masiv" ndaj qytetit, që dyshohet se përfshinte HIMARS.
Sipas Gladkov, nuk ka viktima, por ka dëme në infrastrukturën energjetike dhe ekipet e emergjencës janë dërguar për të vlerësuar situatën.
Gladkov shtoi se një ndërtesë u përfshi nga flakët dhe se mbeturinat që binin shkaktuan gjithashtu flakë në një nga oborret e qytetit, ndërsa mbeturinat dëmtuan çatitë e dy shtëpive.
🚀🔥 The moment of the missile strike on the Belgorod CHP. pic.twitter.com/LERVu5TBSx
— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) January 24, 2026
Oblasti i Belgorodit kufizohet me rajonet e Sumit, Kharkivit dhe Luhanskut të Ukrainës dhe përdoret rregullisht si zonë përgatitore për sulmet ruse në territorin ukrainas.
Në shtator, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky paralajmëroi se Ukraina do të hakmerrej kundër sektorit të energjisë së Rusisë nëse Moska do të vazhdonte të shënjestronte rrjetin elektrik të Kievit.
Ndryshe, Rusia ka shtuar sulmin ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës në javët e fundit, duke synuar vazhdimisht rrjetin elektrik të vendit, objektet e gazit dhe sistemet e ngrohjes për shkak të temperaturave konstante nën zero. /Telegrafi/