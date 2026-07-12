Sulmet me dronë ukrainas e detyrojnë Rusinë të pezullojë transportin detar në Detin e Azov
Rusia është detyruar të pezullojë transportin detar në Detin e Azov pasi 90 anije u shënjestruan nga dronë ukrainas në më pak se një javë.
Shefi i forcave të dronëve të Ukrainës, Robert Brovdi, tha të dielën se njësitë e tij kishin goditur 10 cisterna dhe katër tragete gjatë natës, si dhe një rafineri të madhe nafte në qytetin Syzran.
Ai shtoi se ka pasur disa sulme në nënstacionet e energjisë elektrike në Krimenë e pushtuar, transmeton Telegrafi.
"Poshtërimi teknologjik i perandorisë [ruse] vazhdon. Ajo do të bjerë për shkak të Krimesë", shkroi Brovdi në mediat sociale.
Ai tha se flota në hije e Moskës, e cila transporton produkte nafte të sanksionuara në të gjithë botën, po "tkurret dukshëm" dhe nuk mund të përdorë më ngushticën e Kerçit, që lidh Detin e Azov me Detin e Zi.
Deti i Azov është një rrugë ujore jetësore që lidh Rusinë me Evropën Lindore. Është me rëndësi të madhe ekonomike dhe ushtarake për Moskën, e cila e përdor atë për të transportuar naftë, drithëra dhe produkte të tjera si çeliku në tregjet ndërkombëtare.
Rusia pezulloi transportin detar përmes kanalit Don-Azov të premten, raportoi Reuters. Kanali lidhet me një rrjet lumor rus dhe Detin Kaspik. Kjo rrugë eksporti nëpërmjet Kerçit dhe ngushticës së Bosforit në Turqi është praktikisht e mbyllur.
Ish-ministri i Mbrojtjes i Ukrainës, Andriy Zagorodnyuk, tha se Kremlini kishte humbur kontrollin e një korridori detar "kritik".
Ai tha se bllokada prekte anijet ushtarake dhe anijet që transportonin drithëra të vjedhura nga Ukraina jugore e pushtuar dhe që lëviznin nëpër portet e Berdyansk dhe Mariupol.
"Deti Kaspik nuk ka asnjë lidhje me oqeanet e botës. Është shndërruar në një liqen. Të gjitha produktet e tij - bujqësore, plehra, çfarëdo - kalojnë nëpër këtë kanal dhe lumë", tha Zagorodnyuk.
Flota e vogël e Rusisë në Kaspik ishte gjithashtu e bllokuar, shtoi ai, duke parashikuar sulme të mëtejshme ndaj anijeve ruse në dhe përreth portit të Detit të Zi të Novorossiysk.
Ukraina ka shkatërruar sistematikisht pjesën më të madhe të mbrojtjes së radarëve dhe anti-ajrore të Rusisë. Kjo i ka mundësuar asaj të kryejë një seri sulmesh shkatërruese me rreze të gjatë veprimi ndaj rafinerive ruse të naftës, përfshirë një javën e kaluar në qytetin siberian të Omsk, 2,700 km nga territori ukrainas.
Banorët në Syzran raportuan zhurmën e dronëve në orën 5 të mëngjesit të dielën, të ndjekur nga shpërthime të forta. Fotografi dhe video treguan një zjarr të madh në rafinerinë e naftës, me kolona të trasha tymi të zi që ngriheshin mbi një zonë industriale. Kompleksi furnizon ushtrinë ruse dhe dërgon karburant jashtë vendit nëpërmjet kanalit Azov-Kerç.
Kiev ka nisur gjithashtu një valë sulmesh me rreze të mesme veprimi në rrugët tokësore dhe detare të furnizimit në Krimenë e pushtuar, duke goditur kamionë, anije dhe pika kalimi.
Një cisternë u përfshi nga flakët gjatë natës ndërsa hyri në kanalin Azov-Deti i Zi, thanë zyrtarët rusë. Të dielën, kanalet lokale raportuan dy derdhje të mëdha nafte në brigjet e Taganrogut.
Yevgeniya Gaber, një bashkëpunëtore e lartë në grupin e mendimit të Këshillit Atlantik, tha se sulmet ishin pjesë e një strategjie shumë më të gjerë që përfshinte izolimin e Krimesë dhe "shndërrimin e saj në një ishull".
Qëllimi i përgjithshëm ishte "të degradonte në mënyrë progresive aftësinë e Rusisë për të mbështetur operacionet ofensive duke ndërprerë logjistikën, furnizimet me karburant dhe infrastrukturën e transportit, dhe duke ndërprerë njësitë ushtarake në jug të Ukrainës", tha ajo.
Gaber shtoi: "Nuk ka asnjë rafineri nafte që nuk është goditur tani. Logjistika detare në Detin e Azovit, e gjithë kjo përshtatet në të njëjtën strategji dhe koncept operacional, i cili është një neutralizim strategjik i Rusisë. Jam e sigurt se do të shohim më shumë sulme të thella në territorin rus".
Videoja e publikuar nga brigada e aviacionit sulmues pa pilot e Brovdi-t, Magyar’s Birds, tregon anije cisternë ruse të pajisura me kafaze dhe litarë mbrojtës. Këto nuk i kanë parandaluar sulmet me dronë ukrainas gjatë natës dhe ekipet kanë braktisur disa anije të dëmtuara dhe të djegura, duke i lënë ato në det.
Ukraine releases a compilation video of today’s huge drone swarm attack on Russian shipping, the largest one yet in this war
28 vessels hit in the Sea of Azov:
- 21 tankers
- 4 tugboats
- 2 dry cargo ships
- 1 special craft
76 Russian vessels trying to resupply Crimea… pic.twitter.com/4NX6XOuXHy
— Visegrád 24 (@visegrad24) July 11, 2026
Sulmet e përsëritura ukrainase i kanë detyruar autoritetet në Krime të shpallin gjendje të jashtëzakonshme. Janë raportuar ndërprerje të përhapura të energjisë elektrike dhe mungesa akute të benzinës dhe industria turistike e gadishullit është shembur.
Shoferët e makinave janë detyruar të udhëtojnë për në Rusi në kërkim të karburantit, me radhë të gjata jashtë stacioneve të benzinës në shumë rajone.
Volodymyr Zelensky, presidenti i Ukrainës, i ka përshkruar sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Rusisë si pjesë të fushatës së Kievit për "sanksione afatgjata" të kryera në përgjigje të refuzimit të Moskës për t'i dhënë fund luftës së saj.
Vladimir Putin këmbëngul se qëllimet e tij fillestare ushtarake - për të pushtuar Donbasin lindor dhe rajone të tjera ukrainase - janë të pandryshuara.
Gjatë natës, tre persona u vranë në sulmet ruse në rajonin qendror të Dnipropetrovskit të Ukrainës, përfshirë dy në një bombardim të një objekti industrial në qytetin e lindjes së Zelensky, Kryvyi Rih, thanë zyrtarët rajonalë.
Një sulm i veçantë me dron në qytetin jugor të Kherson vrau një 48-vjeçar, raportoi kryetari i bashkisë, Yaroslav Shanko. /Telegrafi/