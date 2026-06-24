Sulmet e Ukrainës ndërpresin energjinë elektrike në qytetin kyç në Krimenë e pushtuar nga Rusia
Një sulm ajror ukrainas në Krimenë e pushtuar nga Rusia ka ndërprerë energjinë elektrike në qytetin e saj më të madh, Sevastopol, thotë guvernatori i emëruar nga Moska, Mikhail Razvozhayev.
Ukraina thotë se dronët e saj goditën nënstacionin kryesor të energjisë elektrike të qytetit gjatë natës së të martës, transmeton Telegrafi.
Razvozhayev paralajmëroi se disa zona do të mbeten pa energji elektrike deri të mërkurën në mbrëmje.
Kievi ka intensifikuar sulmet ndaj objekteve të energjisë elektrike në zonat e mbajtura nga Rusia për të dëmtuar të ardhurat nga nafta dhe për të provuar ta detyrojë presidentin Vladimir Putin të ulet në tryezën e negociatave.
Qyteti port i Sevastopolit është një vendndodhje e rëndësishme logjistike dhe strategjike.
"Nuk do të frikësohemi nga mungesa e dritës. Kemi kaluar më shumë se kaq dhe do të mbijetojmë tani", tha Razvozhayev në një mesazh në Telegram për publikun.
"Armiku po sulmon përsëri në mënyrë të ligë, duke u përpjekur të na privojë nga kushtet tona të zakonshme të jetesës dhe të mbjellë panik", shtoi ai.
Ai tha se një "regjim special" ishte vendosur në objektet e energjisë ndërsa dëmi u vlerësua dhe se të gjitha shërbimet e emergjencës janë në gatishmëri të plotë.
Ata që jetonin në Sevastopol u këshilluan të merrnin masa për kursimin e energjisë, duke përfshirë kursimin e baterisë së telefonit celular duke ulur shkëlqimin e ekranit dhe duke fikur aplikacionet në sfond.
Atyre iu kërkua gjithashtu të kontrollonin fqinjët e moshuar gjatë gjithë ditës, kur temperaturat pritet të arrijnë 30 gradë Celsius.
Robert Brovdi, komandant i Forcave të Sistemeve Pa Pilot të Ukrainës, tha të mërkurën se dronët kishin synuar 48 vende ushtarake operacionale dhe të planifikuara.
Ai tha se nënstacioni kryesor i energjisë i Sevastopolit ishte goditur gjatë sulmeve.
Shpërthime ishin dëgjuar gjithashtu në Bakhchisarai, Kerch dhe në zonën e malit Ai-Petri, ku ndodhet batalioni i radio inxhinierisë të Forcave Hapësinore Ruse.
Kjo vjen mes mungesës së karburantit në qytet pas përpjekjeve intensive nga Ukraina për të izoluar gadishullin, të aneksuar nga Rusia në vitin 2014.
Të dielën, udhëheqësi i instaluar nga Rusia, Sergei Aksyonov, njoftoi se të gjitha shitjet e benzinës ishin pezulluar.
Tani është kryesisht i rezervuar për shërbimet qeveritare, pavarësisht se banorët vendas thonë se garazhet kishin furnizime në rezervuarët e tyre.
Blerjet në panik kanë filluar gjithashtu në disa dyqane, me sheqerin që thuhet se është veçanërisht i pakët.
Kiev ka synuar gjithashtu urat kryesore që lidhin gadishullin e Krimesë me zona të tjera të Ukrainës së pushtuar.
Krimea njihet ndërkombëtarisht si ukrainase, por që nga pushtimi i Putinit është lidhur me Rusinë me lidhje rrugore dhe hekurudhore.
Një korridor tokësor kalon nëpër zonat e pushtuara të Ukrainës jugore, si dhe një urë rrugore dhe hekurudhore përmes Ngushticës së Kerçit.
Ministria e mbrojtjes e Rusisë ka thënë se shkatërroi mbi 300 dronë nga Ukraina gjatë natës.
Ndërkohë, forcat ajrore të Kievit kanë thënë se Moska nisi 101 dronët e saj në Ukrainë gjatë natës, por 95 u kapën dhe u shkatërruan.
Të enjten, një sulm me 200 dronë ukrainas goditi një rafineri nafte në zonën juglindore të Moskës.
Njerëzit raportuan se njolla nafte të zeza ranë në rrugë pas sulmit, i cili gjithashtu pa kolona tymi të dendur që shkonin në qiell.
Autoritetet e Moskës mohuan "shiun e naftës", por banorët këmbëngulën për BBC se shiu i ndotur kishte njollosur rrobat e tyre.
Lufta ka vazhduar për katër vjet e gjysmë që kur Ukraina u pushtua nga Rusia.
Më 4 qershor, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky i dërgoi një letër të hapur Putinit duke kërkuar negociata të drejtpërdrejta ballë për ballë për t'i dhënë fund luftës dhe një armëpushim.
Putin e quajti letrën "të pasjellshme" dhe refuzoi kërkesën për një takim, duke këmbëngulur se bisedimet e paqes duhet t'i paraprijnë çdo armëpushimi. /Telegrafi/