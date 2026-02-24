Sulme me raketa në Kiev - pamje edhe nga hapësira
Pamje nga hapësira tregojnë sulmet me raketa mbi Kiev.
Në sekondat e fundit të videos shihet një interceptim i suksesshëm i dy raketave balistike, duke shmangur dëme më të mëdha.
Këto pamje, të regjistruara nga ISS gjatë natës së 26–27 dhjetorit, tregojnë qartë raketat e interceptuara, si dhe goditjet që goditën Kievin dhe zonën pranë centralit të rëndësishëm termik Trypilska TPP.
Aty natë, Rusia kryen një sulm të madh mbi Ukrainë duke përdorur dhjetë raketa balistike të tipit “Iskander-M” dhe “Kinzhal” si dhe tridhjetë raketa të llojeve Kh-101, “Iskander-K” dhe Kh-22.
Ky sulm përbën një kërcënim të madh për infrastrukturën civile dhe energjetike të vendit, dhe interceptimi i disa raketave tregon përpjekjet e suksesshme të mbrojtjes ajrore ukrainase.
Pamjet e kapura nga ISS ofrojnë një perspektivë unike mbi konfliktin, duke treguar se edhe nga hapësira mund të shihet shkatërrimi që po ndodh, si dhe veprimet mbrojtëse që ndalojnë disa nga raketat para se të arrijnë objektivat e tyre. /Telegrafi/