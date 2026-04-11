Sulm me koktej molotovi në shtëpinë e drejtorit të OpenAI
Një 20-vjeçar është arrestuar pasi hodhi koktej molotovi jashtë shtëpisë së drejtorit ekzekutiv të OpenAI, Sam Altman.
Ngjarja ka ngritur alarm tek autoritetet.
I dyshuari hodhi molotovin në rezidencën e Altman në North Beach. I njëjti person kërcënoi se do të digjte selinë e OpenAI në qytet.
Policia e San Franciskos tha në një deklaratë se iu përgjigj një telefonate për një incident pasi një person hodhi koktej molotovi.
View our latest statement regarding an incident that occurred early this morning at a North Beach residence. Officers have made an arrest, and no injuries were reported as a result of this incident. pic.twitter.com/t4DsF31uxh
— San Francisco Police (@SFPD) April 10, 2026
Autoritetet thanë se pati një zjarr në një portë të jashtme. Pas ngjarjes, i dyshuari u largua në këmbë.
Nga sulmi nuk pati të lënduar. Rreth një orë më vonë, policia iu përgjigj raportimeve nga një biznes në lagjen Mission Bay, ku ndodhet selia e OpenAI, se një person po kërcënonte se do të digjte ndërtesën. /Telegrafi/
