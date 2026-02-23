Stuhia e fuqishme dimërore ndikon në mbylljen e shkollave dhe anulim të udhëtimeve në verilindje të SHBA-së
Fëmijët në pjesë të verilindjes së SHBA-së do të qëndrojnë në shtëpi të hënën, pasi një stuhi e fuqishme dimërore detyroi mbylljen e shkollave dhe shtyu zyrat dhe sistemet e transportit publik të punojnë me “orare emergjente”, me zyrtarët në të gjithë rajonin që paralajmërojnë për borë të madhe, erëra të forta dhe kushte të rrezikshme udhëtimi.
Stuhia tashmë ka bllokuar udhëtimin përgjatë Bregut Lindor nga Uashingtoni në New England, me linjat ajrore që anulojnë mijëra fluturime dhe zyrtarët që u bëjnë thirrje njerëzve të qëndrojnë “larg rrugëve”.
Moti dimëror në verilindje mund të ngadalësojë gjithashtu përpunimin, transportin dhe dorëzimin e postës dhe pakove, tha Shërbimi Postar i SHBA-së.
Historic storm brings NYC to a standstill as bomb cyclone dumps more than 13 inches of snow - with more expected
February 23, 2026
Qyteti i Nju Jorkut, distrikti më i madh shkollor i vendit, urdhëroi mbylljen e të gjitha ndërtesave të shkollave publike për një ditë.
Kryebashkiaku Zohran Mamdani shpalli gjendje të jashtëzakonshme dhe urdhëroi që automjetet jo thelbësore të largoheshin nga rrugët e qytetit nga nata e së dielës deri në mesditën e së hënës, duke thënë se makinat e pastrimit dhe ekipet e emergjencës kishin nevojë për pastrimin e rrugëve ndërsa reshjet e dëborës u intensifikuan.
Heavy bands of snow over New York City. This is the kind of storm you'll be telling your children and grandchildren about. We're going to see some very impressive snowfall totals when this is over.
February 23, 2026
Qyteti është nën paralajmërimin e parë për stuhi dëbore që nga viti 2017.
New York Mayor Zohran Mamdani announced a travel ban and NYC's first school snow day since 2019 under blizzard warnings.
February 23, 2026
Zyrat e qytetit do të mbyllen për shërbime fizike, dhe punonjësit jo-thelbësorë të bashkisë mund të punojnë nga distanca.
"Po i bëj thirrje çdo banori të New Yorkut të qëndrojë në shtëpi", tha Mamdani.
We haven't seen a storm like this in a decade. Some parts of the city could see up to 28in. ⁰⁰Please, stay inside if you can and if you see someone on the street in need of assistance, call 311.
February 22, 2026
E guvernatorja e New Yorkut, Kathy Hochul, tha se kishte aktivizuar 100 anëtarë të Gardës Kombëtare për të ndihmuar në Long Island, New York City dhe Lower Hudson Valley - zona që pritet të përballen me peshën e borës së madhe dhe erërave bregdetare.
Stuhia gjithashtu detyroi mbylljen e kompleksit të selisë së OKB-së në Manhattan të hënën.
Siç është thënë më tej, disa pjesë të verilindjes mund të shohin deri në dy metra borë dhe shpërthimet e erës mund të arrijnë 70 mph, duke rritur rrezikun e rënies së pemëve dhe ndërprerjeve të energjisë elektrike, sipas Departamentit të Sigurisë Kombëtare. /Telegrafi/