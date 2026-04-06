Studiuesit krijojnë kodin QR më të hollë se flokët e njeriut
Në një arritje të jashtëzakonshme, studiuesit kanë krijuar një kod QR jashtëzakonisht të vogël, duke treguar se sa larg ka përparuar teknologjia në nivel mikroskopik.
Studiuesit nga TU Wien në Austri kanë krijuar një kod QR që është më i vogël se gjerësia e një floku njeriu.
Kodi QR u përgatit duke prerë një shtresë të hollë nitriti kromi me ndihmën e një rrezeje jonike.
Researchers from researchers from TU Wien in Austria have created a QR code smaller than the width of a human hair.
It was created by cutting a chromium nitride thin film using a focused ion beam and measured an area of 1.977 square micrometres. pic.twitter.com/cuRSpZrAM1
— Guinness World Records (@GWR) April 1, 2026
Madhësia e tij është vetëm 1.977 mikrometra katrorë, duke e bërë atë ndër kodet QR më të vogla të këtij lloji.
Kjo arritje tregon se duke përdorur teknologjitë moderne, struktura jashtëzakonisht të sakta mund të krijohen në nivel mikroskopik. /Telegrafi/
