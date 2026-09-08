Studimi që po bën xhiron e botës, çfarë ndodh në ajër sa herë që lëshojmë ujin e tualetit?
Një veprim që e bëjmë çdo ditë mund të jetë duke shpërndarë grimca mikroskopike në ajrin që thithim. Shkencëtarët tani kanë një këshillë të thjeshtë: mbylleni kapakun para se të shtypni butonin e shkarkimit.
Një studim i ri nga studiuesit e Flinders University ka zbuluar se shpëlarja e tualetit mund të krijojë aerosole dhe bioaerosole që përhapen në ajrin përreth dhe, në disa raste, arrijnë deri në lartësinë e frymëmarrjes së një të rrituri.
Studiuesit analizuan 22 studime të mëparshme për të kuptuar se si krijohen dhe shpërndahen këto grimca gjatë shpëlarjes. Sipas analizës, turbulenca e krijuar nga rrjedha e ujit mund të bëjë që pika shumë të imta të kalojnë në ajër dhe të qëndrojnë pezull për një periudhë kohe.
Në disa prej studimeve të shqyrtuara, grimcat u regjistruan në lartësi deri në rreth 1.63 metra, pra brenda zonës së frymëmarrjes së një personi në këmbë. Po ashtu, aerosolët janë raportuar se mund të qëndrojnë pezull në ajër për të paktën 20 sekonda pas shpëlarjes.
Sipas studiuesve, grimcat mund të përmbajnë mikroorganizma që vijnë nga ndotja e ujit ose nga vetë sipërfaqja e tasit të tualetit, transmeton Telegrafi.
Studimet e përfshira në analizë kanë shqyrtuar mikroorganizma të ndryshëm, përfshirë baktere dhe viruse, ndërsa sasia e aerosolëve duket se ndikohet nga niveli i ndotjes dhe vëllimi i ujit të përdorur gjatë shpëlarjes. Në përgjithësi, sa më i madh të jetë vëllimi i ujit dhe sa më e lartë ngarkesa mikrobike, aq më shumë aerosolë mund të krijohen.
Autorja kryesore e studimit, Lira Adiyani, shpjegon se shpëlarja krijon turbulencë, e cila mund të çojë në çlirimin e aerosolëve në hapësirën përreth.
Studiuesit rekomandojnë mbylljen e kapakut para shpëlarjes, nëse tualeti ka kapak, si një masë e thjeshtë paraprake për të reduktuar ekspozimin e mundshëm.
Por ka një detaj të rëndësishëm: kapaku nuk garanton që aerosolët të mbeten plotësisht brenda tualetit. Autorët theksojnë se provat mbi ndikimin e drejtpërdrejtë të pozicionit të kapakut janë ende të kufizuara dhe jo gjithmonë të njëjta mes studimeve.
Për këtë arsye, studiuesit nënvizojnë gjithashtu rëndësinë e ventilimit të mirë të banjove dhe të një dizajni më të sigurt të tualeteve, veçanërisht në spitale, ambiente të përbashkëta dhe qendra të kujdesit shëndetësor.
Pra, herën tjetër që të jeni gati të shtypni butonin e shpëlarjes, mund të jetë një ide e mirë të bëni një veprim të vogël: mbylleni kapakun para se ta tërhiqni ujin. /Telegrafi/