Këtu është një biçikletë që ndryshon nga të tjerat - keni më pak se 20 sekonda për ta gjetur!
Para jush është një sfidë e re vizuale që teston vëmendjen dhe shpejtësinë e vëzhgimit.
Mes shumë biçikletave fshihet një që ndryshon nga të tjerat dhe detyra juaj është ta gjeni për më pak se 20 sekonda.
Shikoni me kujdes çdo detaj dhe mos lejoni që ngjashmëritë t’ju mashtrojnë.
Nëse e gjetët brenda kohës së caktuar, urime — keni treguar një përqendrim dhe vëmendje të shkëlqyer!
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