Basketbollistja adoleshente kineze 223 cm e gjatë 'vetëm një vajzë e vogël'
Zhang Ziyu është vetëm 19 vjeçe, por me një gjatësi prej 2.23 metrash, ajo po dominon vëmendjen në Kupën e Botës për femra.
Në fitoren e Kinës ndaj Çekisë, 74-70 pas vazhdimeve, Zhang luajti pak më shumë se 10 minuta dhe shënoi 3 pikë.
Por në ndeshjen kundër kampiones në fuqi, SHBA-së, ajo kishte treguar edhe më shumë potencial.
Ylli amerikan Caitlin Clark e cilësoi Zhang si një lojtare që paraqet sfida të veçanta për shkak të gjatësisë së saj.
Në 2.23 metra, Zhang është më e gjatë edhe se legjenda e NBA-së, Shaquille O’Neal, dhe është ndër figurat më të veçanta në basketbollin botëror.
Por shoqja e skuadrës, Han Xu, kërkon që të mos ketë presion të madh mbi të.
“Jashtë fushës është thjesht një vajzë e vogël”, tha Han, e cila shënoi 22 pikë ndaj Çekisë.
Zhang u bë e njohur ndërkombëtarisht pasi u shpall MVP e Kupës së Azisë U18 dy vite më parë.
Tani, me potencial për të ardhmen në WNBA, bota e basketbollit po pret të shohë se deri ku mund të shkojë “gjigantja” 19-vjeçare. /Telegrafi/