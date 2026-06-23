Studentët e gazetarisë trajnohen nga Telegrafi për etikën në gazetari, raportimin lokal, fotografinë dhe video-storie
Me temën “Raportimi për lajmet lokale dhe realizimi i video-storieve”, Telegrafi.com me mbështetjen e #SustainMedia Programme, bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane, implementuar nga GIZ dhe DW Akademie ka organizuar një trajnim njëditor për studentë të gazetarisë, gazetarë të rinj dhe studentë të profileve të tjera, ku u diskutua për gazetarinë në kohën e transformimeve digjitale.
Trajnimi është mbajtur të premten, më 19 qershor 2026.
Në këtë trajnim, redaktorja përgjegjëse, Besnike Salihu ligjëroi mbi etikën në gazetari dhe verifikimin e informacionit, duke vënë theksin te parimet themelore të gazetarisë profesionale.
Besnike Salihu, redaktore përgjegjëse në Telegrafi.comFoto: Ridvan Slivova
“Ishte kënaqësi ligjërimi para studentëve për parimet bazë të gazetarisë dhe ndarja e përvojës rreth 20-vjeçare në gazetarinë online. Për të qenë një gazetari profesionale dhe e besueshme duhet të bazohet në etikë, verifikim dhe përgjegjësi ndaj publikut”, tha Salihu.
Ajo theksoi se gazetaria luan një rol të rëndësishëm në informimin e qytetarëve dhe forcimin e demokracisë, duke shtuar se respektimi i standardeve profesionale mbetet thelbësor për ruajtjen e besueshmërisë së medias.
Ndërkaq, redaktori i Lajmeve Lokale në Telegrafi.com, Driton Gajraku ligjëroi në modulin “Si të raportojmë për ngjarjet lokale”, ku foli për rëndësinë e raportimit nga terreni dhe ndikimin e tij të drejtpërdrejtë në komunitet.
Driton Gajraku, redaktor i Lajmeve LokaleFoto: Ridvan Slivova
“Lajmet lokale ndikojnë drejtpërdrejt në komunitet, nxisin reagim institucional dhe ndërtojnë besueshmëri të qëndrueshme te publiku”, tha Gajraku.
Ai theksoi se temat lokale nuk duhet të trajtohen si dytësore, pasi ato përfaqësojnë zërin e qytetarëve dhe shërbejnë si mekanizëm i rëndësishëm për llogaridhënie publike.
Gjatë prezantimit, ai shpjegoi kriteret për identifikimin e një teme lokale, duke veçuar interesin publik, ekzistencën e një problemi të pazgjidhur dhe potencialin për raportim të vazhdueshëm.
Studentët gjatë trajnimitFoto: Ridvan Slivova
Po ashtu, Gajraku foli për burimet kryesore të informacionit për një gazetar lokal, si qytetarët, institucionet, puna në terren dhe dokumentet publike, duke paralajmëruar për rreziqet e publikimit të lajmeve pa kontekst, mungesës së qëndrimit të palës tjetër dhe sensacionalizmit.
Përmes motos “Një temë, 10 lajme”, ai prezantoi edhe një studim rasti mbi çështjen e Çakorrit, duke treguar se si një temë lokale mund të shndërrohet në një agjendë afatgjatë mediale me ndikim të gjerë shoqëror.
Në kuadër të trajnimit, fotoreporteri Ridvan Slivova ligjëroi për bazat e fotografisë në media, duke trajtuar tema si fokusi, kompozicioni, kuadri dhe ndriçimi.
Ridvan Slivova, fotoreporterFoto: Korab Basha
Përmes shembujve konkretë, ai analizoi rëndësinë e elementeve vizuale në ndërtimin e një rrëfimi të fuqishëm gazetaresk dhe mënyrën se si fotografia kontribuon në pasqyrimin profesional të ngjarjeve.
Ndërkohë, menaxheri i produksionit në Telegrafi.com, Korab Basha, mbajti një sesion kushtuar video-storieve, një nga formatet më të rëndësishme të përmbajtjes në epokën digjitale.
“Së fundmi pata mundësinë të mbaj një trajnim me studentë të gazetarisë dhe komunikimit, ku diskutuam një nga formatet më të rëndësishme të konsumit të përmbajtjes sot – video-storie”, tha Basha.
Korab Basha, menaxheri i produksionit në Telegrafi.comFoto: Ridvan Slivova
Ai shpjegoi procesin e krijimit të një video-story, duke nisur nga identifikimi i historisë dhe mesazhit kryesor, struktura e rrëfimit, deri te realizimi teknik dhe publikimi në platformat digjitale.
“Një video-storie e suksesshme nuk fillon me kamerën, por me historinë”, u shpreh ai.
Gjatë ligjëratës, Basha prezantoi edhe formatet më të përdorura për publikimin e videove në platforma të ndryshme.
Studentët gjatë trajnimitFoto: Ridvan Slivova
Në aspektin teknik, studentët u njohën me rëndësinë e kompozicionit të kuadrit, ndriçimit, cilësisë së zërit dhe përdorimit të planeve të ndryshme filmike.
“Një video e mirë nuk është vetëm ajo që duket bukur, por ajo që arrin ta mbajë shikuesin të angazhuar deri në fund”, përfundoi Basha.
Ndryshe, në përfundim të trajnimit, secili nga studentët pjesëmarrës u pajis me certifikatë pjesëmarrjeje.
Ky trajnim është organizuar me mbështetjen e #SustainMedia Programme, bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane, implementuar nga GIZ dhe DW Akademie.
Studentët gjatë trajnimit
Foto: Ridvan Slivova
Studentët gjatë trajnimit
Foto: Ridvan Slivova
Studentët gjatë trajnimit
Foto: Ridvan Slivova
Studentët gjatë trajnimit
Foto: Ridvan Slivova
Studentët gjatë trajnimit
Foto: Ridvan Slivova
Studentët gjatë trajnimit
Foto: Ridvan Slivova