Stefan Bogoev lirohet nga paraburgimi me një garanci prej 55.000 eurosh
Këshilli Penal në Gjykatën Themelore Penale Shkup pranoi garancinë për heqjen e masës së paraburgimit për ish-drejtorin e Doganave të Maqedonisë, Stefan Bogoev, i cili dyshohet se ka manipuluar një prokurim publik për zgjedhjen e një kompanie për mirëmbajtjen e higjienës.
"Këshilli Penal në Gjykatën Themelore Penale Shkup, duke vepruar sipas ankesës me garanci të ofruar të të dyshuarit S.B., të paraqitur kundër vendimit të gjyqtarit në procedurë paraprake të datës 04.06.2026 me të cilin, me propozim të prokurorit publik kompetent, atij i është caktuar paraburgim në kohëzgjatje prej 30 ditësh, miratoi vendim me të cilin e miratoi ankesën dhe e pranoi garancinë e ofruar të të dyshuarit", njoftojnë nga Gjykata Themelore Penale Shkup.
Nga Gjykata sqarojnë se garancioni i specifikuar përbëhet nga fonde në para të gatshme në shumën prej 55.000 eurosh, në ekuivalentin e denarit./Telegrafi/