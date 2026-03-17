Spektakël nga Eze: Saliba, White dhe Raya në shok pas golit ndaj Leverkusenit
Dhomat e zhveshjes dhe stoli i Arsenalit shpërthyen në habi dhe mosbesim, pasi Eberechi Eze realizoi një moment brilant individual për t’i dhënë avantazhin “Topçinjve” në ndeshjen e kthimit të 1/8 së finales së Ligës së Kampionëve ndaj Bayer Leverkusen në stadiumin ‘Emirates Stadium’.
Mesfushori i ardhur nga Crystal Palace mori topin rreth 20 metra larg portës, u rrotullua me elegancë duke shmangur mbrojtësin kundërshtar dhe goditi fuqishëm në ajër, duke e dërguar topin në rrjetë përtej portierit Janis Blaswich në minutën e 36-të.
Ky gol e çoi Arsenalin në avantazh 1-0 në ndeshje dhe 2-1 në total.
Goli ishte aq i bukur dhe i papritur, sa edhe vetë bashkëlojtarët e Eze mbetën të shtangur.
William Saliba dhe Ben White, të pozicionuar pranë vijës së mesit, reaguan instinktivisht duke vendosur duart në kokë, me gojë hapur nga habia, ndërsa topi përfundonte në këndin e sipërm të portës.
Nga ana tjetër e fushës, portieri David Raya mbeti i ngrirë në vend, me gojën hapur dhe krahët e lëshuar, i mahnitur nga cilësia e jashtëzakonshme e goditjes. /Telegrafi/