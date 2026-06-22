Spektakël me katër gola, Uruguai dhe Kepi i Gjelbër vazhdojnë me barazime në Kupën e Botës
Uruguai dhe Kepi i Gjelbër kanë barazuar 2-2 në Miami në një ndeshje jashtëzakonisht emocionuese të raundit të dytë të Grupit H të Kupës së Botës, e cila u karakterizua nga kthesa të shumta dhe një fund dramatik.
Kevin Lenini i dha epërsinë Kepit të Gjelbër në minutën e 21-të me një goditje dënimi spektakolare. Pas një faulli të Bentancur rreth tridhjetë metra larg portës, për të cilin mesfushori uruguaian u ndëshkua me karton të verdhë, Lenini ekzekutoi në mënyrë perfekte goditjen, duke e kaluar murin dhe duke e dërguar topin në rrjetë për golin e parë historik të Kepit të Gjelbër në Kupën e Botës.
Uruguai reagoi fuqishëm dhe arriti ta përmbysë rezultatin në fund të pjesës së parë. Në minutën e 44-t, Maximiliano Araújo shfrytëzoi një top të kthyer nga shtylla pas goditjes së Bentancur, duke barazuar shifrat në 1-1.
Përmbysja u kompletua në minutën e 6-të të kohës shtesë, kur pas një aksioni të gjatë dhe një asistimi me kokë nga Araújo, Agustín Canobbio shënoi nga afërsia për 2-1.
Pjesa e dytë solli sërish dramë, pasi Kepi i Gjelbër barazoi në minutën e 61-të pas një gabimi të rëndë të portierit Fernando Muslera. Pas një rivënie anësore dhe një topi të kthyer drejt portës, debutuesi Helio Varela përfitoi nga dalja e gabuar e Muslerës dhe shënoi në portën e zbrazët për 2-2.
Vetëm shtatë minuta më vonë, Uruguai mendoi se kishte rikthyer epërsinë, por goli i Araújos u anulua për pozicion jashtë loje.
Në minutat e fundit, të dy skuadrat kërkuan fitoren me zëvendësime dhe sulme të vazhdueshme, por pa arritur të ndryshojnë rezultatin, duke u mbyllur gjithçka në një barazim spektakolar 2-2. /Telegrafi/