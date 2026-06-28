Speca të mbushur me patate: Pjata e shijshme verore që përgatitet lehtë
Me pak përbërës dhe pa mish, kjo drekë shtëpie sjell aromën e verës në tavolinë pa ju lodhur gjatë përgatitjes
Kur temperaturat rriten, pak kush dëshiron të kalojë orë të tëra pranë shporetit. Prandaj, gjatë verës më së shumti përshtaten gatimet e thjeshta, që përgatiten lehtë, nuk e rëndojnë organizmin dhe mund të hahen edhe të nesërmen.
Një nga recetat e tilla janë specat e mbushur me patate. Edhe pse zakonisht jemi mësuar me versionin me mish të bluar, kjo mbushje tregon se perimet e preferuara të verës mund të jenë po aq të shijshme edhe pa mish. Specat e pjekur krokantë, patatet e buta dhe aroma e erëzave i kthejnë disa përbërës bazë në një drekë që do ta pëlqejë e gjithë familja, transmeton Telegrafi.
Përbërësit:
• speca për mbushje
• 1.2 kg patate
• 2 karota
• 1 qepë
• 3 thelpinj hudhre
• 2 lugë gjelle erëza perimesh
• 50 g gjalpë i shkrirë
• 3 lugë gjelle vaj
• 100 ml ujë
• spec i kuq i bluar
• piper i zi, sipas shijes
Përgatitja
Lani specat, hiquani bishtat dhe farat, pastaj lërini mënjanë.
Qëroni patatet dhe pritini në kube të vogla. Shtoni karotat e grira në rende ose të prera imët, qepën dhe hudhrën e grirë hollë.
Shtoni erëzat e perimeve, piperin e zi dhe specin e kuq të bluar, pastaj hidhni gjalpin e shkrirë dhe vajin. Përziejini mirë të gjithë përbërësit, në mënyrë që shijet të shpërndahen njëtrajtshëm.
Mbushni specat me masën e përgatitur dhe renditini në një tepsi të lyer me vaj. Nëse ju mbetet pak nga mbushja, shpërndajeni ndërmjet specave, sepse gjatë pjekjes do të marrë një shije shumë të mirë.
Në tepsi hidhni rreth 100 ml ujë.
Piqini në furrë të parangrohur në 250 gradë Celsius për rreth 40 minuta, ose derisa specat të zbuten, ndërsa patatet të marrin një kore të artë.
Si t’i bëni edhe më të shijshëm?
Për një shije më intensive, në mbushje mund të shtoni pak majdanoz të freskët, kopër ose trumzë.
Ata që i pëlqejnë ushqimet pikante mund të shtojnë edhe një majë speci djegës të bluar ose pak spec djegës të freskët, të grirë imët.
Nëse dëshironi një shije më të pasur, pak para përfundimit të pjekjes mund të grini sipër specave pak djathë të fortë, i cili do të krijojë një kore të shijshme të pjekur.
Me çfarë mund të shërbehen?
Specat e mbushur me patate shkojnë shumë mirë me kos të thartë; jogurt të trashë; sallatë sezonale me domate dhe kastravec; sallatë të gjelbër; sallatë me lakër.
Edhe më të shijshëm të nesërmen
Ashtu si shumë gatime me perime, edhe këta speca të mbushur shpesh bëhen edhe më të shijshëm pasi qëndrojnë gjatë natës në frigorifer.
Prandaj janë zgjedhje e shkëlqyer kur dëshironi që me një gatim të përgatisni drekë për dy ditë. Mjafton t’i ngrohni shkurt në furrë ose në mikrovalë dhe sërish do të jenë të butë, të lëngshëm dhe plot shije.
Ju bëfshin mirë. /Telegrafi/