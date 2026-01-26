Spanja ul kufirin e shpejtësisë në linjën e njohur të trenave pas zbulimit të një defekti
Autoritetet hekurudhore spanjolle kanë ulur përkohësisht kufirin e shpejtësisë në një pjesë të linjës së shpejtësisë së lartë midis Madridit dhe Barcelonës, pasi u zbulua një defekt në shina.
Ministri i Transportit, Óscar Puente, tha se një çarje ishte gjetur të dielën në mbrëmje në linjën 110 km (68 milje) në perëndim të Barcelonës, midis Alcover dhe l'Espluga de Francolí, në rajonin e Katalonjës, transmeton Telegrafi.
Kjo vjen disa ditë pasi një përplasje me shpejtësi të lartë që ia mori jetën 45 personave në Spanjën jugore, dhe mes ndërprerjeve të rënda të shërbimeve lokale hekurudhore në verilindje të vendit.
Ministria e Transportit tha se defekti në linjë nuk përbënte rrezik për trenat që udhëtonin përgjatë saj, dhe se ata do të vazhdonin të lëviznin përgjatë saj.
Ky është reduktimi më i fundit dhe më drastik i disa reduktimeve të shpejtësisë në linjat e shpejtësisë së lartë në ditët e fundit, pas aksidentit në Adamuz, në Andaluzi, në fillim të këtij muaji.
Kufiri i shpejtësisë në pjesën e prekur të shinave do të jetë 80 km/orë (50 mph) deri në njoftim të mëtejshëm. Trenat me shpejtësi të lartë udhëtojnë me një shpejtësi deri në 300 km/orë midis Madridit dhe Barcelonës - një nga lidhjet më të përdorura të distancave të gjata në Spanjë.
Javën e kaluar, limiti në disa seksione të linjës Madrid-Barcelona u ul përkohësisht në 230 km/orë pasi shoferët kishin raportuar dridhje ose anomali të tjera në itinerar, përpara se të rikthehej në 300 km/orë pas kontrolleve teknike.
Disa seksione të linjës Madrid-Valencia gjithashtu patën një limit shpejtësie të ulur përkohësisht në 160 km/orë dhe 200 km/orë. /Telegrafi/