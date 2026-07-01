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Spanja e mbylli qershorin si muaji i dytë më i ngrohtë i regjistruar ndonjëherë, sipas të dhënave të përkohshme nga Agjencia Shtetërore Meteorologjike (Aemet).

Agjencia e ka përshkruar muajin si "jashtëzakonisht të nxehtë", një kategori e rezervuar për episode jashtëzakonisht anormale, transmeton Telegrafi.

Temperatura mesatare në Spanjën kontinentale ishte 23.2ºC, 3.2ºC mbi mesataren për periudhën 1991-2020. Vetëm qershori 2025, me një mesatare prej 23.6ºC, regjistroi vlera më të larta që nga fillimi i serisë historike të Aemet në vitin 1961.

Vala e nxehtësisë që shënoi fundin e muajit theu gjithashtu disa rekorde ditore. 22 dhe 23 qershori ishin dy ditët më të nxehta të regjistruara ndonjëherë në qershor që nga të paktën viti 1950.

Agjencia e etiketoi episodin "të jashtëzakonshëm" për shkak të intensitetit, kohëzgjatjes dhe shtrirjes gjeografike, veçanërisht në veri të kontinentit, ku u thyen rekorde të shumta të temperaturës.

Nxehtësia ekstreme pati gjithashtu një ndikim të rëndësishëm në shëndet. Sistemi i monitorimit të vdekshmërisë ditore për të gjitha shkaqet (MoMo), i cili mbikëqyret nga Ministria e Shëndetësisë, vlerëson përkohësisht rreth 900 vdekje që i atribuohen temperaturave të larta gjatë muajit. Më shumë se 600 prej këtyre vdekjeve ndodhën gjatë javës së valës së të nxehtit.

Në pritje të përfshirjes së të dhënave përfundimtare për ditët e fundit të qershorit, sistemi kishte vlerësuar 892 vdekje deri të martën, duke e bërë këtë qershor të dytin me vdekshmërinë më të lartë të lidhur me të nxehtin që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 2015.

Sistemi MoMo nuk i numëron drejtpërdrejt vdekjet e certifikuara si të shkaktuara nga nxehtësia, por përkundrazi llogarit vdekshmërinë e tepërt duke krahasuar vdekjet e vëzhguara me ato të pritura për secilën periudhë dhe duke i lidhur ato me episode të temperaturave potencialisht të rrezikshme.

Vala e të nxehtit që preku pjesën më të madhe të kontinentit dhe Ishujve Balearik midis 22 dhe 24 qershorit është pjesë e një trendi gjithnjë e më të qartë. Valët e të nxehtit tani jo vetëm që janë më të shpeshta dhe intensive, por ato gjithashtu mbërrijnë më herët gjatë vitit dhe zgjasin gjatësinë e verës.

Të dhënat e Aemet tregojnë se midis viteve 1975 dhe 2000 vetëm dy valë të nxehti u regjistruan në qershor në Spanjën kontinentale. Midis viteve 2000 dhe 2025 kjo shifër u rrit në dhjetë.

Ekspertët e lidhin këtë zhvillim me ngrohjen globale të shkaktuar nga emetimet e gazrave serrë që rrjedhin kryesisht nga përdorimi i lëndëve djegëse fosile.

Fakti që dy qershorët më të ngrohtë në serinë historike kanë qenë dy të fundit pasqyron një trend që është i dukshëm edhe në të gjithë botën, ku rekordet e temperaturave janë gjithnjë e më të shpeshta dhe vitet e fundit renditen ndër më të nxehtat e regjistruara ndonjëherë. /Telegrafi/

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