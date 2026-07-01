Spanja përfundon qershorin e dytë më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë me gati 900 vdekje nga nxehtësia
Spanja e mbylli qershorin si muaji i dytë më i ngrohtë i regjistruar ndonjëherë, sipas të dhënave të përkohshme nga Agjencia Shtetërore Meteorologjike (Aemet).
Agjencia e ka përshkruar muajin si "jashtëzakonisht të nxehtë", një kategori e rezervuar për episode jashtëzakonisht anormale, transmeton Telegrafi.
Temperatura mesatare në Spanjën kontinentale ishte 23.2ºC, 3.2ºC mbi mesataren për periudhën 1991-2020. Vetëm qershori 2025, me një mesatare prej 23.6ºC, regjistroi vlera më të larta që nga fillimi i serisë historike të Aemet në vitin 1961.
Vala e nxehtësisë që shënoi fundin e muajit theu gjithashtu disa rekorde ditore. 22 dhe 23 qershori ishin dy ditët më të nxehta të regjistruara ndonjëherë në qershor që nga të paktën viti 1950.
Agjencia e etiketoi episodin "të jashtëzakonshëm" për shkak të intensitetit, kohëzgjatjes dhe shtrirjes gjeografike, veçanërisht në veri të kontinentit, ku u thyen rekorde të shumta të temperaturës.
Nxehtësia ekstreme pati gjithashtu një ndikim të rëndësishëm në shëndet. Sistemi i monitorimit të vdekshmërisë ditore për të gjitha shkaqet (MoMo), i cili mbikëqyret nga Ministria e Shëndetësisë, vlerëson përkohësisht rreth 900 vdekje që i atribuohen temperaturave të larta gjatë muajit. Më shumë se 600 prej këtyre vdekjeve ndodhën gjatë javës së valës së të nxehtit.
📈 Junio de 2026 fue el 2º más cálido de la serie histórica, con una temperatura media 3.2 °C por encima de lo normal y solo superado por el de 2025.
➡️ El calentamiento de junio es muy claro: los trece junios más cálidos desde 1961 se han registrado en el siglo XXI
1/2 pic.twitter.com/VH4Oq1y0t6
— AEMET (@AEMET_Esp) July 1, 2026
Në pritje të përfshirjes së të dhënave përfundimtare për ditët e fundit të qershorit, sistemi kishte vlerësuar 892 vdekje deri të martën, duke e bërë këtë qershor të dytin me vdekshmërinë më të lartë të lidhur me të nxehtin që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 2015.
Sistemi MoMo nuk i numëron drejtpërdrejt vdekjet e certifikuara si të shkaktuara nga nxehtësia, por përkundrazi llogarit vdekshmërinë e tepërt duke krahasuar vdekjet e vëzhguara me ato të pritura për secilën periudhë dhe duke i lidhur ato me episode të temperaturave potencialisht të rrezikshme.
Vala e të nxehtit që preku pjesën më të madhe të kontinentit dhe Ishujve Balearik midis 22 dhe 24 qershorit është pjesë e një trendi gjithnjë e më të qartë. Valët e të nxehtit tani jo vetëm që janë më të shpeshta dhe intensive, por ato gjithashtu mbërrijnë më herët gjatë vitit dhe zgjasin gjatësinë e verës.
Të dhënat e Aemet tregojnë se midis viteve 1975 dhe 2000 vetëm dy valë të nxehti u regjistruan në qershor në Spanjën kontinentale. Midis viteve 2000 dhe 2025 kjo shifër u rrit në dhjetë.
Ekspertët e lidhin këtë zhvillim me ngrohjen globale të shkaktuar nga emetimet e gazrave serrë që rrjedhin kryesisht nga përdorimi i lëndëve djegëse fosile.
Fakti që dy qershorët më të ngrohtë në serinë historike kanë qenë dy të fundit pasqyron një trend që është i dukshëm edhe në të gjithë botën, ku rekordet e temperaturave janë gjithnjë e më të shpeshta dhe vitet e fundit renditen ndër më të nxehtat e regjistruara ndonjëherë. /Telegrafi/