SPAK “dorëzohet” pas 500 ditësh, lejon avokatët ndërkombëtarë të takojnë Veliajn
Prokurorët e SPAK kanë vendosur, pas 500 ditësh, të lejojnë avokatët ndërkombëtarë të Erion Veliajt të takojnë kryebashkiakun e Tiranës.
Mësohet se vendimi është marrë para disa ditësh, pavarësisht faktit se nuk ka ndryshuar asnjë shkak nga arsyet për të cilat vetë prokurorët e SPAK-ut i kishin refuzuar disa herë kërkesat për takim të mbrojtjes ndërkombëtare me Veliajn.
Më herët, avokatët ndërkombëtarë të Veliajt kishin kërkuar disa herë takim me të, për të dokumentuar çdo shkelje të bërë ndaj kryebashkiakut të Tiranës në çështjen e tij hetimore dhe për ta çuar atë në Gjykatën Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut në Strasburg.
Nuk dihet pse pas 500 ditësh SPAK ka ndryshuar mendje dhe ka vendosur të lejojë takimin mes avokatëve dhe Veliajt. /Tch/