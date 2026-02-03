SpaceX e Elon Musk blen xAI të Elon Musk - me plane për të ndërtuar qendra të të dhënave në hapësirë
SpaceX ka njoftuar se ka blerë startup-in e Inteligjencës Artificiale xAI në një marrëveshje që bashkon dy kompani në pronësi të Elon Musk.
Në një deklaratë, Musk tha se marrëveshja do të krijonte "motorin më ambicioz dhe të integruar vertikalisht të inovacionit në (dhe jashtë) Tokës, me IA, raketa, internet të bazuar në hapësirë, komunikime direkte në pajisje mobile dhe platformën më të madhe në botë për informacion në kohë reale dhe liri të fjalës".
Njeriu më i pasur në botë, i cili zotëron gjithashtu Tesla-n, platformën e mediave sociale X dhe kompaninë e komunikimeve satelitore Starlink, tha se kombinimi do të synonte zhvillimin e qendrave të të dhënave të IA-së në hapësirë dhe e quajti këtë veprim "jo vetëm kapitullin tjetër, por librin tjetër në misionin e SpaceX dhe xAI", shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
X, më parë Twitter, u ble nga xAI vitin e kaluar. Musk bleu Twitter në 2022 për 44 miliardë dollarë.
Kompania e “përbashkët” do të kishte një vlerësim prej 1.25 trilion dollarë (rreth 1.06 trilion euro), sipas Bloomberg, dhe marrëveshja vjen përpara ofertës fillestare publike të parashikuar të SpaceX, që pritet të shpallet më vonë këtë vit.
SpaceX nuk është e vetmja kompani që eksploron idenë e vendosjes së qendrave të të dhënave të IA-së në hapësirë.
Google vitin e kaluar zbuloi një projekt të ri kërkimor të quajtur Project Suncatcher që do të pajiste satelitët me energji diellore me çipa kompjuteri të IA-së.
Blerja e xAI nga SpaceX vjen disa javë pasi X u kritikua pas ankesave se përdoruesit po përdornin chatbot-in e IA-së të platformës, Grok, për të bërë foto të seksualizuara të grave dhe fëmijëve të vërtetë.
Kjo nxiti një hetim nga mbikëqyrësi i pavarur i sigurisë online të Mbretërisë së Bashkuar, Ofcom, dhe thirrje nga Kryeministri Sir Keir Starmer që platforma të përputhet me ligjet e Mbretërisë së Bashkuar "menjëherë". /Telegrafi/