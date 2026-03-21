Sorensen pas takimit në DASH për dialogun Kosovë-Serbi: Harmonizuam qëndrimet për hapat e ardhshëm
Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, njoftoi për takimin me zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Brendan Hanrahan, në Uashington.
Ai në një postim në X shkruan se kanë diskutuar për dialogun dhe harmonizuan qëndrimet për hapat e ardhshëm.
“Takim i shkëlqyer me zyrtarin e lartë të Byrosë, Brendan Hanrahan, në Departamentin e Shtetit. Diskutuam Dialogun, shqyrtuam arritjet e fundit dhe harmonizuam qëndrimet për hapat e ardhshëm”, shkroi Sorensen. /Telegrafi/
Great meeting with Senior Bureau Official Brendan Hanrahan @StateEUR at the State Department. We discussed the Dialogue, reviewed recent achievements, and ensured alignment on the steps forward. pic.twitter.com/241vmqAsuo
— EUSR for Belgrade-Pristina Dialogue (@EUSR_Dialogue) March 21, 2026
