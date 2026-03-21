Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, njoftoi për takimin me zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Brendan Hanrahan, në Uashington.

Ai në një postim në X shkruan se kanë diskutuar për dialogun dhe harmonizuan qëndrimet për hapat e ardhshëm.

“Takim i shkëlqyer me zyrtarin e lartë të Byrosë, Brendan Hanrahan, në Departamentin e Shtetit. Diskutuam Dialogun, shqyrtuam arritjet e fundit dhe harmonizuam qëndrimet për hapat e ardhshëm”, shkroi Sorensen. /Telegrafi/


