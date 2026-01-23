S’ke kohë për t’i larë flokët? Frizura e Bella Hadid po bëhet zgjidhja më praktike e sezonit
Bella Hadid këtë vit ka vendosur të diktojë ekskluzivisht trendet e modës dhe, për momentin, kjo po i shkon për mrekulli, ditë pas dite na ofron diçka të re dhe premtuese
Modelja e njohur dhe një nga gratë më të bukura në botë, Bella Hadid, edhe më herët ka qenë shpesh temë kur bëhet fjalë për vendosjen e trendeve të reja të modës. Nëse ju mungon frymëzimi, mjafton t’i “hidhni një sy” asaj dhe moda fillon të krijohet vetvetiu.
Vitit 2026 Bella ia ka nisur si një përcaktuese e vërtetë e trendeve, ndaj tashmë disa herë ka qenë në qendër të vëmendjes pikërisht për shkak të pamjes ose disa veshjeve që kërcënojnë të bëhen të duhurat këtë sezon. Tani ajo “është hedhur” edhe te frizurat, duke treguar se si i ka kaluar festat e fundvitit.
Fotografia e parë në varg ka tërhequr edhe vëmendjen më të madhe. Në të, modelja pozon me një pallto moderne nga gëzofi artificial (të tilla janë shumë në modë aktualisht), ndërsa flokët i ka thurur në dy gërsheta anash, duke kujtuar Pipin Çorapegjatë, transmeton Telegrafi.
Bella ka thurur fijet më të gjata të flokëve, ndërsa fijet më të shkurtra dhe balluket kanë rënë anash. Me ndihmën e një efekti të Instagramit ose grimit, në fytyrë kishte edhe disa njolla të vogla. Kjo frizurë është e dëshirueshme edhe kur ju përton të lani flokët, ndaj është njëkohësisht zgjidhje ideale për të gjitha gratë që nuk kanë shumë kohë.
Pipi e vërtetë Çorapegjatë, apo jo?
Sipas parashikimeve të deritanishme, gërshetat mund të zënë vendin e parë në listën e frizurave më të preferuara në vitin 2026. /Telegrafi/