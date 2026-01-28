Situata në rrugët e Obiliqit pas rrëshqitjes së dheut
Drejtoria e Shërbimeve Publike në Komunën e Obiliqit, në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës, ka realizuar intervenimin për largimin e dheut që kishte rrëshqitur në rrugë si pasojë e reshjeve të fundit.
Gjatë punimeve, është bërë edhe trajtimi dhe pastrimi i plotë i rrugës “Hasan Prishtina”, me qëllim të rritjes së sigurisë për qytetarët dhe pjesëmarrësit në trafik, si dhe për normalizimin e qarkullimit në këtë segment rrugor.
Komuna e Obiliqit ka falënderuar të gjithë aktorët e përfshirë për reagimin e shpejtë dhe bashkëpunimin korrekt, duke theksuar rëndësinë e veprimeve të koordinuara për ruajtjen e sigurisë së qytetarëve. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals