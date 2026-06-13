Siri merr përmirësimin më të madh në histori - sfidat për Apple sapo kanë filluar
Siri më në fund po merr përmirësimin e madh të Al që Wall Street ka pritur. Por është vetëm fillimi.
Apple njoftoi të hënën Siri AI, një ripërtëritje e madhe që kompania shpreson se do ta nxjerrë në pah asistentin e saj digjital, afërsisht 15-vjeçar, së bashku me ChatGPT të OpenAI dhe Gemini të Google.
Pasi mbeti prapa në garën e Al, Apple ka qenë nën presion gjatë dy viteve të fundit për të provuar se ka një plan për të kapur ritmin.
Kompania së shpejti do të duhet të provojë se mund të përdorë asistentin e saj të Al për të nxitur përmirësimet e iPhone, për të rritur të ardhurat nga shërbimet dhe për të fuqizuar lloje të reja produktesh.
Por ndoshta pyetja më e rëndësishme për investitorët është: A mundet Apple, një kompani e njohur për shndërrimin e teknologjive të reja në produkte të suksesshme, t'i bindë njerëzit të paguajnë për Al?
Apple nuk është i vetmi gjigant teknologjik që ngre dyshime rreth aftësive të tij në Al.
OpenAI dhe Anthropic janë përballur me skepticizëm nëse po gjenerojnë të ardhura të mjaftueshme për të justifikuar vlerësimet dhe investimet e tyre marramendëse.
Apple është mbrojtur nga disa prej këtyre shqetësimeve sepse gjeneron pjesën më të madhe të të ardhurave të saj nga shitjet e iPhone, të cilat kanë qenë në lulëzim.
Kompania regjistroi të ardhura rekord për tremujorin e marsit, të cilat u nxitën kryesisht nga kërkesa për iPhone 17.
Por analistët ende po kërkojnë shenja se ambiciet e Apple për Al do të çojnë në më shumë përmirësime të telefonave, abonime në iCloud+ ose të dyja.
Bëhet e ditur se Siri AI dhe mjetet e tjera të Al të Apple janë të disponueshme në telefona aq të vjetër sa iPhone 15 Pro, i cili u lansua në vitin 2023.
Por më shumë se gjysma e iPhone-ve nuk e mbështesin Apple Intelligence, sipas vlerësimeve që analisti i Bloomberg Intelligence, Anurag Rana, ndau me CNN.
Edhe nëse këta përdorues blejnë iPhone të rinj këtë vjeshtë, ka të ngjarë ta bëjnë këtë për jetëgjatësi më të madhe të baterisë ose performancë më të shpejtë - jo për veçori të Al.
Megjithatë, njoftimet e Apple këtë javë ofruan një vështrim se si veçoritë e Al mund t'i joshin përdoruesit drejt iPhone-ve dhe abonimeve më të shtrenjta.
Disa funksione të Siri AI - si diktimi më i saktë me zë dhe aftësia për të personalizuar zërin që të tingëllojë më ekspresiv - mund të aksesohen vetëm duke përdorur iPhone-ët e nivelit të lartë të Apple: iPhone Air , iPhone 17 Pro ose iPhone 17 Pro Max.
Më shumë se 1.3 miliardë iPhone që janë aktualisht në përdorim nuk kanë fuqinë llogaritëse ose memorien për të ekzekutuar këto dy funksione të Siri-t.
Disa veçori të Apple Intelligence, si kufizime më të larta në gjenerimin e imazheve dhe përshkrimet e pamjeve nga kamerat inteligjente të shtëpisë të pajtueshme me sistemin HomeKit të Apple, do të kërkojnë një abonim në iCloud+.
Ndryshe, Apple synon ta shndërrojë Siri-n nga një asistent që u përgjigjet pyetjeve në një mjet kritik në të gjithë softuerin e iPhone.
Google dhe Samsung kanë garuar drejt të njëjtit qëllim duke përfshirë Gemini në Android vitet e fundit.
Rastet e përdorimit që Apple përshkroi për Siri AI janë të destinuara për detyrat e përditshme dhe jo për punë zyre. Ky është një kontrast i fortë nga ChatGPT dhe Claude i Anthropic, të cilat synojnë bizneset.
Ofertat aktuale të Apple nuk janë të mjaftueshme për të bindur përdoruesit të blejnë një iPhone me vlerë 1,000 dollarë ose të abonohen në një plan më të shtrenjtë të iCloud. Por në një afat të shkurtër, ato mund ta ndihmojnë Apple të tërheqë përdoruesit ekzistues të iPhone. /Telegrafi/