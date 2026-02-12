Siri i ri i Apple vonohet përsëri, nuk do të përfshihet në iOS 26.4?
Më herët këtë javë, një raport sugjeroi që Apple do të prezantonte pjesë të Siri-t të përditësuar në përditësimin e iOS 26.4.
Megjithatë, një raport i ri tani sugjeron që publikimi është shtyrë.
Sipas Mark Gurman të Bloomberg, Apple thuhet se hasi probleme të shumta me Siri-n e ri gjatë testimit të brendshëm.
Gurman vëren se Siri i ri dhe i përmirësuar ka të ngjarë të përfshihet në përditësimin e iOS 26.5, i cili pritet të lansohet në maj.
Karakteristika të tjera thuhet se janë ende të disponueshme vetëm në iOS 27 në shtator.
Raporti shton se testuesit e brendshëm hasën probleme të shumta gjatë përdorimit të Siri-t të përditësuar, duke përfshirë përgjigje të vonuara, trajtim të pasaktë të pyetjeve, vështirësi në përpunimin e pyetjeve komplekse, kalime të papritura në ChatGPT në vend të përdorimit të modeleve të vetë Apple dhe vështirësi në kuptimin e folësve të shpejtë, në disa raste madje duke i ndërprerë përdoruesit në mes të fjalisë.
Sipas raportit, versionet e brendshme të iOS 26.5 përfshijnë një buton për të parë paraprakisht një veçori që i lejon Siri-t të hyjë në të dhënat personale.
Raporti vëren më tej se funksionaliteti i Siri-t 'qëllimet e aplikacionit' është gjithashtu prapa afatit.
Raporti vëren se versionet aktuale të brendshme të iOS 26.5 përfshijnë një mjet kërkimi në internet dhe aftësi gjenerimi imazhesh.
Megjithatë, këto veçori nuk ka gjasa të jenë pjesë e përditësimit të ardhshëm të iOS 26.4.
Përdoruesve mund t'u duhet të presin më gjatë për të provuar disa nga përmirësimet e përfolura të Siri-t. /Telegrafi/