Sindikata e URMV-së: Ministri i Mbrojtjes ka shkelur ligjet, situata në Ushtri është përkeqësuar në mënyrë dramatike
Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Ushtarëve Profesionalë, Aleksandar Naskovski, ka bërë akuza të rënda për veprime të paligjshme në Ministrinë e Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë, duke pretenduar se të drejtat e anëtarëve të Ushtrisë po shkelen sistematikisht.
Sipas tij, Ministri i Mbrojtjes Vllado Misajlovski ka kryer tre shkelje kryesore të ligjit.
"Së pari, Ministri i Mbrojtjes Vllado Misajlovski nuk e miratoi Planin për Marrjen dhe Shpërndarjen e Ushtarëve Profesionistë në përputhje me nenin 40-a, paragrafi 2 i Ligjit për Shërbim në Ushtrinë e Republikës së Maqedonisë. Konkretisht, sipas nenit 40-a, përcaktohet: Planin nga paragrafi 2 i nenit 40-a, Ministri i Mbrojtjes është i detyruar ta miratojë jo më vonë se 31 dhjetori i vitit aktual dhe viti pasardhës. Në rast se plani për marrjen dhe vendosjen nuk miratohet brenda afatit të përcaktuar në paragrafin 3 të këtij neni, Ministri i Mbrojtjes do të paguajë gjobë në shumë prej 15.000 eurosh në kundërvlerë denarë.
Me kërkesë të Sindikatës, Plani për Marrjen nuk na është dorëzuar për herë të parë që kur ekziston ky detyrim ligjor. Duke vepruar kështu, Ministri i Mbrojtjes nuk e zbaton ligjin në dëm të ushtarëve profesionistë dhe në përputhje me nenin 40-a, paragrafi 5, ai duhet të paguajë gjobë në shumë prej 15.000 euro në ekuivalentin e denarit", thuhet në letër nga Naskovski.
Rasti i dytë i referohet, siç thonë ata, diskriminimit të tërthortë të vërtetuar nga Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, lidhur me mostransformimin e kontratave nga afat i caktuar në afat të pacaktuar.
"Më 16.07.2025, me Nr. 08-117/4, KSZD lëshoi një mendim mbi diskriminimin e tërthortë të vërtetuar ndaj ushtarëve profesionistë që shërbejnë në Ushtrinë e Republikës së Maqedonisë për shkak të mostransformimit të marrëdhënies së punës nga afat i caktuar në afat të pacaktuar në përputhje me Ligjin për Marrëdhëniet e Punës të Republikës së Maqedonisë.
Deri më sot, pra pas skadimit të periudhës maksimale ligjore prej gjashtë muajsh (16.01.2026) sipas nenit 27, paragrafi 3 i Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, Ministria e Mbrojtjes nuk ka vepruar sipas asnjë rekomandimi nga KPMD, pra as nuk e ka transformuar kontratën e ushtarëve profesionistë, as nuk ka filluar një procedurë për ndryshimin e Ligjit për Shërbimin. Diskriminimi ndaj ushtarëve profesionistë vazhdon të vazhdojë dhe u shkakton dëme të mëdha ushtarëve profesionistë dhe buxhetit të RMV-së", përfundon ai./Telegrafi/