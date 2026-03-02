Siljanovska për gjendjen në Lindjen e Mesme: Ne jemi të sigurt, nuk duhet të shqetësohemi për momentin
"Situata është stabile dhe e sigurt bazuar në të dhënat e agjencive të inteligjencës dhe sigurisë kombëtare, si dhe të dhënat nga ministritë e punëve të jashtme, të brendshme dhe të mbrojtjes, së bashku me Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë", deklaroi presidentja e shtetit, Gordana Siljanovska-Davkova, për mediat pas përfundimit të seancës së Këshillit të Sigurisë në Vilën Presidenciale Vodno, e thirrur për shkak të përkeqësimit të situatës në Lindjen e Mesme.
“Ne nuk jemi tani të ekspozuar ndaj paqëndrueshmërisë, as nuk ka rrezik për sigurinë brenda vendit dhe në rajon. Ekziston një sistem i paralajmërimit të hershëm për shkak të koordinimit të të gjitha organeve kompetente, dhe ai është shumë i rëndësishëm dhe i lidhur me monitorimin e vazhdueshëm të situatës ushtarake. Kështu, institucionet monitorojnë situatën brenda kompetencave të tyre, analizojnë gjendjet, koordinohen, informojnë, dhe për këtë arsye mendoj se kjo vlerësim për stabilitetin dhe sigurinë është i rëndësishëm dhe relevant”, theksoi presidentja.
Ajo theksoi se bëhen rregullisht vlerësime të rreziqeve dhe të gjithë të pranishmit në takimin që zgjati më shumë se dy orë në Vila Vodno, angazhuan vazhdimin e këtij procesi.
“Sigurisht, jemi në koordinim edhe me organet në rajon. NATO ende nuk ka mbajtur një seancë të posaçme, por Këshilli i Sigurisë ka mbajtur mbledhje. Sigurisht që informacionet rajonale do të ndahen. Seanca ishte e gjatë për shkak të thellësisë së analizave dhe të informacionit. Në situata të tilla gjithmonë mendojmë për ndikimin e mundshëm jo vetëm në siguri, por edhe në ekonomi, përdorimin e energjenteve, etj. Në këtë kontekst, autoritetet informuan se nuk ka probleme, interkonjektori midis Greqisë dhe nesh tashmë është funksional. Ligji parashikon të sigurohet rezerva e naftës për 40 deri në 90 ditë dhe kjo është plotësuar. Nga ajo që kam dëgjuar unë si presidente, mund të them se kam bindje të fortë, jo vetëm institucionale por edhe të dokumentuar me të dhëna, që nuk ka arsye për t’u shqetësuar tani. Sigurisht, do të vazhdojmë të ndjekim situatën dhe do të reagojmë në mënyrë adekuate”, deklaroi Siljanovska-Davkova.