Siljanovska-Davkova: Ndryshimet kushtetuese të hyjnë në fuqi pas përfundimit të negociatave me BE-në
Sipas Presidentes Gordana Siljanovska-Davkova, zgjidhja për të nxitur integrimin evropian të vendit është që ndryshimet kushtetuese të hyjnë në fuqi pas përfundimit të negociatave me BE-në. Presidentja prezantoi atë që e quajti "zgjidhja Solomon" gjatë leksionit të saj në Fakultetin e Drejtësisë në Lubjanë me temën "Transformimet Kushtetuese në Rrugën drejt BE-së: Reforma apo Inxhinieri Kushtetuese?".
Siljanovska tha se Maqedonia ka pësuar shumë ndryshime në ligjin e saj themelor, dhe ato të iniciuara nën presionin e bashkësisë ndërkombëtare, të tilla si ato që rezultojnë nga Marrëveshja Kornizë e Ohrit dhe Marrëveshja e Prespës me Greqinë, "janë të diskutueshme ose i ngjajnë inxhinierisë kushtetuese".
"Duhet përmendur gjithashtu se Bullgaria nuk ka një nen të veçantë në kushtetutën e saj që garanton të drejtat e pakicave në vend dhe se ekziston një numër i madh vendimesh të Gjykatës së të Drejtave të Njeriut në Strasburg në lidhje me të drejta të caktuara të maqedonasve që ajo (Bullgaria), ose më saktë gjykatat e saj, nuk i respektojnë.
Ne si vend kemi garanci më të mëdha për të drejtat e pakicave sesa shumë shtete anëtare të BE-së", tha presidentja, e cila zhvilloi edhe një herë tezën e saj se "procesi i pranimit nuk duhet të bilateralizohet, veçanërisht për çështjet që lidhen me identitetin".
Si një nga "zgjidhjet e mundshme krijuese" për këtë çështje, ajo theksoi mundësinë e "përdorimit të së drejtës së 1/3 të shteteve anëtare të BE-së për t'i kërkuar Këshillit Evropian të revokojë të drejtat e votës së një shteti anëtar nëse shkelen parimet e BE-së"./Telegrafi/