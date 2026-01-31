Si Ukraina mbron çdo aset në front?
Kjo është një video e një roboti tokësor ukrainas që shfaqet duke shpëtuar një tjetër robot ukrainas tokësor, i cili ishte dëmtuar gjatë përleshjeve në vijat e frontit kundër Ushtrisë Ruse.
Veprimi i këtij roboti tregon jo vetëm teknologjinë e avancuar ushtarake të Ukrainës, por edhe përkushtimin e vendit për të mos lënë pas asnjë mjet apo pajisje të tyre, madje edhe në kushtet më të rrezikshme të betejës.
Në fushën e betejës, Ukraina tregon qartë se nuk lë asnjë robot pas, duke kombinuar guximin dhe inovacionin teknologjik për të mbrojtur asetet dhe për të mbështetur forcat e saj në front.
Ky moment është një shembull i përpjekjeve të pandërprera për të ruajtur çdo element të mundshëm që mund të bëjë diferencën në konflikt.
Sulmet ruse me drona dhe raketa vazhdojnë, duke synuar infrastrukturë civile dhe ushtarake në qytete si Kyiv, Kharkiv, Zaporizhzhia dhe Kherson, edhe në dimër të rrezikshëm pa ngrohje.
Ndryshe, Rusia ka pranuar një armëpushimi disa-ditor të amerikanëve për të mos sulmuar infrastrukturën energjetike të Ukrainës. /Telegrafi/