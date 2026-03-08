Si të pastrohet tigani qeramik pa e dëmtuar - gabimi që bëjnë pothuajse të gjithë
Mirëmbajtja e duhur e tiganit qeramik nuk kërkon shumë mundim, por disa rregulla të thjeshta mund ta zgjasin ndjeshëm jetën e tij dhe të ruajnë vetinë që ushqimi të mos ngjitet
Tiganët me shtresë qeramike janë bërë shumë të njohur në kuzhinë, sepse lejojnë gatimin me shumë pak vaj dhe pastrohen relativisht lehtë. Megjithatë, për të ruajtur sipërfaqen që nuk ngjit dhe për të shmangur dëmtimin e shtresës mbrojtëse, është e rëndësishme që të pastrohen në mënyrën e duhur.
Lëreni tiganin të ftohet plotësisht
Një nga gabimet më të shpeshta është larja e tiganit ndërsa është ende i nxehtë. Ndryshimi i menjëhershëm i temperaturës mund të dëmtojë shtresën qeramike dhe të shkurtojë jetëgjatësinë e tij. Për këtë arsye, është më mirë të prisni derisa tigani të ftohet plotësisht përpara se ta lani.
Përdorni ujë të ngrohtë, detergjent të butë dhe sfungjer të butë
Për pastrim të përditshëm mjafton ujë i ngrohtë, disa pika detergjent për enë dhe një sfungjer i butë ose një leckë kuzhine. Duhet të shmangen telat metalikë dhe sfungjerët gërryes, sepse mund të dëmtojnë shtresën qeramike.
Si të hiqni mbetjet e djegura të ushqimit
Nëse në tigan kanë mbetur pjesë ushqimi të djegura, nuk duhet të përdorni mjete metalike për t’i hequr. Në vend të kësaj, mbusheni tiganin me ujë të ngrohtë dhe shtoni pak detergjent. Lëreni të qëndrojë rreth 15 deri në 30 minuta. Pas kësaj, mbetjet zakonisht hiqen lehtë me një sfungjer të butë.
Pastrim natyral me sodë buke
Për njollat më të forta mund të përdorni sodë buke. Përzieni dy ose tre lugë sodë buke me pak ujë të ngrohtë derisa të formohet një pastë. Vendoseni mbi njollat, lëreni disa minuta dhe pastaj pastroni butësisht me sfungjer.
Një metodë tjetër efektive: uthulla dhe uji
Një mënyrë tjetër natyrale për pastrimin e tiganit qeramik është përzierja e ujit me pak uthull. Hidhni në tigan një gotë ujë dhe dy lugë uthull, vendoseni për disa minuta në zjarr të ulët dhe më pas lëreni të ftohet. Ky proces ndihmon në zbutjen e yndyrës dhe mbetjeve të djegura, duke e bërë pastrimin shumë më të lehtë.
Si ta ruani më gjatë tiganin qeramik
Ekspertët e kuzhinës rekomandojnë edhe disa zakone të thjeshta që ndihmojnë në ruajtjen e tiganit:
• përdorni lugë druri ose silikoni gjatë gatimit
• mos e vendosni tiganin bosh në zjarr shumë të fortë
• shmangni detergjentët shumë agresivë
• mos e vendosni shpesh në makinën për larjen e enëve, sepse mund të dëmtojë shtresën mbrojtëse.
Kur ndiqen këto këshilla të thjeshta, tigani qeramik mund të ruajë vetitë e tij për shumë më gjatë dhe të mbetet një nga mjetet më praktike në kuzhinë. /Telegrafi/