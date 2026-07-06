Si të ndaloni diarrenë, dehidratimin dhe problemet me tretjen gjatë verës
Me ardhjen e ditëve të ngrohta, problemet me tretjen, përfshirë diarrenë, po bëhen më të zakonshme. Edhe pse zakonisht është një problem i përkohshëm, në disa raste mund të çojë në dehidratim më serioz nëse nuk trajtohet në kohë.
Një nga shkaqet kryesore është helmimi bakterial nga ushqimi. Bakteret shumohen më shpejt në temperatura të larta, veçanërisht në ushqimet që nuk janë ruajtur siç duhet ose janë lënë të ngrohta për një kohë të gjatë. Konsumimi i ushqimeve të tilla mund të çojë në infeksion të sistemit tretës dhe diarre.
Në muajt e verës, shpesh konsumohen më shumë sallata dhe fruta të freskëta, gjë që në vetvete nuk përbën problem, por trajtimi dhe ruajtja jo e duhur e këtyre ushqimeve mund të rrisë rrezikun e kontaminimit bakterial. Ushqimi që nuk është në frigorifer siç duhet ose është lënë në diell për një kohë të gjatë mund të bëhet burim infeksioni.
Dehidratimi është gjithashtu një faktor i rëndësishëm. Gjatë motit të nxehtë, trupi humbet më shumë lëngje përmes djersitjes, dhe marrja e pamjaftueshme e ujit mund të prishë më tej funksionimin e sistemit tretës. Në kushte të tilla, mund të shfaqen probleme me stomakun, përfshirë diarrenë. Në raste më të rënda, temperaturat e larta mund të çojnë edhe në lodhje nga nxehtësia, e cila e ngarkon më tej trupin.
Për njerëzit me sistem tretës të ndjeshëm, nxehtësia e verës mund t’i përkeqësojë më tej problemet ekzistuese, veçanërisht nëse janë të ekspozuar ndaj stresit ose nxehtësisë së zgjatur.
Për të parandaluar probleme të tilla, rekomandohet të pini lëngje rregullisht gjatë ditës, të shmangni ekspozimin e zgjatur ndaj temperaturave të larta dhe të ruani e përgatitni ushqimin në mënyrë higjienike siç duhet. Ushqimet duhet të mbahen në kushte të përshtatshme dhe duhet të shmangen për periudha të gjata kohore në vapë.
Është gjithashtu e rëndësishme të zëvendësohen gradualisht elektrolitet e humbura, gjë që mund të arrihet duke konsumuar supa të kripura lehtë ose pije të përgatitura në shtëpi me bazë uji, kripe dhe sheqeri. Këto pije ndihmojnë trupin të rivendosë ekuilibrin e lëngjeve më shpejt.
Gjithashtu rekomandohet të shmangni alkoolin, pijet e gazuara dhe shumë të ëmbëlsuara, pasi ato mund ta përkeqësojnë më tej dehidratimin dhe të irritojnë sistemin tretës.
Në raste më të lehta, një dietë e lehtë që nuk e ngarkon stomakun, siç janë orizi, bananet, patatet e ziera dhe buka e thekur, mund të ndihmojë gjithashtu, pasi këto ushqime ndihmojnë sistemin tretës të stabilizohet gradualisht. Rekomandohet gjithashtu të hani vakte më të vogla dhe më të shpeshta për të lehtësuar më tej punën e stomakut gjatë rikuperimit.
Në rast të diarresë, është e rëndësishme të zëvendësoni lëngjet e humbura dhe të pushoni trupin, dhe nëse simptomat vazhdojnë ose përkeqësohen, është e nevojshme të kërkoni ndihmë mjekësore.