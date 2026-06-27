Si të mos ju prishin pushimet infeksionet urinare dhe vagjinale
Deti, pishina dhe vapa nuk janë gjithmonë fajtorët e vetëm; problemi shpesh nis nga një zakon që shumë gra e bëjnë pa e menduar gjatë
Edhe pse shpesh mendohet se “faji” është vetëm te pishinat ose uji i detit, shkaqet zakonisht janë më komplekse. Gjatë verës krijohen kushte të favorshme për prishjen e ekuilibrit natyror të zonës intime. Temperatura e lartë, djersitja dhe lagështia e shtuar mund të ndihmojnë shumimin e baktereve dhe kërpudhave, sidomos kur rrobat e lagura ose sintetike qëndrojnë gjatë në kontakt me lëkurën.
Sipas Qendrave Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, CDC, ndryshimi i ekuilibrit të baktereve “të mira” dhe “të dëmshme” në vagjinë lidhet me rritjen e rrezikut për vaginozë bakteriale, ndërsa shmangia e shpëlarjeve të brendshme vagjinale, sprejve dhe pluhurave në zonën gjenitale rekomandohet edhe si masë parandaluese për infeksionet urinare. CDC thekson gjithashtu se simptomat tipike të kandidiazës vagjinale përfshijnë kruarje, dhimbje, djegie gjatë urinimit dhe sekrecion jo të zakonshëm.
Pse kostumi i lagur i banjës është problem?
Një nga arsyet më të shpeshta pse gratë gjatë verës kërkojnë ndihmë te gjinekologu është qëndrimi i gjatë me kostum banje të lagur.
Kostumi i lagur mban lagështinë pranë trupit për orë të tëra, ndryshon mjedisin lokal të pH-së dhe pengon qarkullimin normal të ajrit. Pikërisht për këtë arsye këshillohet që, pas daljes nga deti ose pishina, kostumi i lagur të ndërrohet sa më shpejt me një kostum të thatë ose me rroba të thata.
As deti dhe as pishina, në vetvete, nuk janë gjithmonë problemi kryesor. Uji me klor dhe kripa e detit mund të ndikojnë në aciditetin natyror të vagjinës dhe në numrin e laktobacileve, bakteret mbrojtëse që ndihmojnë në ruajtjen e florës vagjinale. Kur prishet ky ekuilibër, rritet mundësia për kandidiazë, vaginozë bakteriale ose irritime të tjera, transmeton Telegrafi.
Si të ruhet shëndeti intim gjatë verës?
Lajmi i mirë është se shumica e shqetësimeve të verës mund të parandalohen me disa zakone të thjeshta.
Më e rëndësishmja është të mos qëndroni gjatë me kostum banje të lagur. Zgjidhni të brendshme pambuku, sepse i lejojnë lëkurës të marrë frymë, dhe shmangni përdorimin e tepruar të sapunëve agresivë, parfumeve, sprejve apo preparateve të forta për higjienën intime.
Për higjienën e përditshme zakonisht mjafton ujë i vakët dhe, nëse është e nevojshme, një preparat i butë i përshtatur për zonën intime. Shpëlarjet e brendshme vagjinale nuk rekomandohen, sepse mund ta prishin florën natyrore mbrojtëse.
Kujdes i veçantë gjatë menstruacioneve
Gjatë ciklit menstrual, sidomos në ditët e nxehta, duhet kushtuar edhe më shumë vëmendje higjienës. Rekomandohet ndërrimi më i shpeshtë i pecetave higjienike dhe tamponëve, sepse materialet sintetike, lagështia dhe nxehtësia mund të krijojnë kushte të favorshme për irritim dhe infeksione.
Edhe veshjet shumë të ngushta dhe materialet që nuk e lejojnë lëkurën të ajroset mund të rrisin ndjesinë e parehatisë. Prandaj, gjatë verës është më mirë të zgjidhen rroba më të lehta, të ajrosshme dhe të thata.
Roli i probiotikëve
Probiotikët mund të ndihmojnë në ruajtjen e florës së shëndetshme vagjinale dhe të pH-së normale. Ata mund të merren përmes ushqimit, por edhe në formë preparatesh orale ose vagjinale, sidomos te gratë që kanë prirje për infeksione të përsëritura ose që së fundi kanë përdorur antibiotikë.
Megjithatë, probiotikët nuk duhet të zëvendësojnë kontrollin mjekësor kur simptomat janë të qarta ose zgjasin disa ditë.
Cilat infeksione janë më të shpeshta gjatë verës?
Gjatë verës më shpesh shfaqen kandidiaza, vaginoza bakteriale dhe infeksionet urinare.
Kandidiaza është infeksion mykotik që më së shpeshti shkaktohet nga Candida albicans. Simptomat përfshijnë kruarje intensive, djegie, skuqje dhe sekrecion të bardhë, shpesh me pamje të trashë. Edhe pse disa barna kundër kërpudhave mund të blihen pa recetë, rekomandohet që para trajtimit të bëhet kontroll gjinekologjik, sidomos nëse simptomat përsëriten ose nuk janë tipike.
Vaginoza bakteriale shfaqet kur prishet raporti mes baktereve të dobishme dhe atyre të dëmshme në florën vagjinale. Gratë më shpesh vërejnë sekrecion të shtuar, ngjyrë gri në të bardhë dhe aromë të pakëndshme. Trajtimi zakonisht bëhet me antibiotikë të përshkruar nga gjinekologu pas kontrollit.
Infeksionet urinare janë gjithashtu të shpeshta gjatë verës. Shkaktari më i zakonshëm është bakteria Escherichia coli. Shenjat më tipike janë djegia gjatë urinimit, urinimi i shpeshtë, ndjesia e presionit në pjesën e poshtme të barkut dhe nevoja urgjente për të urinuar. Për trajtim të saktë nevojiten analiza dhe terapi e përcaktuar nga mjeku.
A mund të merret infeksioni në pishinë?
Një nga mitet më të përhapura është se shumica e infeksioneve gjinekologjike merren drejtpërdrejt në pishina.
Në realitet, pishinat mund të kontribuojnë në shfaqjen e shqetësimeve, por jo gjithmonë në mënyrën që mendohet. Nuk është e zakonshme që në pishinë të merret një infeksion seksualisht i transmetueshëm, si klamidia, herpesi ose HPV-ja, sidomos në ujë të mirëmbajtur si duhet.
Problemi kryesor është prishja e ekuilibrit natyror të florës vagjinale. Rreziku nuk qëndron vetëm te uji, por te qëndrimi i gjatë me kostum banje të lagur, te nxehtësia, lagështia, djersitja dhe ndryshimet e pH-së. Këto kushte mund të favorizojnë shfaqjen e kandidiazës ose vaginozës bakteriale.
Kur duhet të shkoni te mjeku?
Asnjë ndryshim i pazakontë nuk duhet injoruar. Çdo sekrecion që ndryshon ngjyrë, erë ose konsistencë, si dhe kruarja, djegia, dhimbja gjatë urinimit apo shqetësimet që zgjasin më shumë se disa ditë, janë arsye për kontroll te gjinekologu ose mjeku.
Vetëmjekimi mund t’i lehtësojë përkohësisht simptomat, por shpesh e vonon diagnozën e saktë dhe trajtimin e duhur. Prandaj, gjatë pushimeve, kujdesi më i mirë për shëndetin intim nis me parandalim, por vazhdon me kontroll mjekësor sa herë që simptomat nuk kalojnë. /Telegrafi/