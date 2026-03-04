Si të kurseni karburant gjatë drejtimit të veturës?
Pasiguria globale, lufta e SHBA-ve dhe Izraelit kundër Iranit do të çojë në rritjen e çmimeve të naftës dhe, si pasojë, të karburantit.
Organizata gjermane Tuv Sud, e cila merret me certifikime dhe inspektime, ka dhënë disa këshilla interesante për drejtimin ekonomik. Disa prej tyre i dini, disa ndoshta jo.
Për të kursyer karburant, kaloni në një shpejtësi më të lartë në 2000 rpm (rrotullime për minutë). Gjithashtu, shumë shoferë kanë zakon të qëndrojnë në një shpejtësi më të ulët, por që nga 50 km/h mund të jeni në shpejtësinë e katërt, dhe varësisht nga raportet e transmisionit dhe lloji i motorit (turbodizel, turbobenzinë…), ndoshta edhe në të pestën.
Konsumi i karburantit ulet deri në pesëdhjetë përqind nëse jeni në shpejtësinë e katërt dhe jo në të dytën në këtë shpejtësi. Kutitë e reja automatike optimizojnë raportin e transmetimit, por me kutitë manuale duhet ta zgjidhni vetë.
Kur shihni dritën e kuqe në semafor, largoni këmbën nga pedali i gazit dhe afrohuni ngadalë te semafori. Mos shtypni gazin deri në momentin e fundit dhe pastaj frenoni fuqishëm.
Në autostradë mos vozisni më shpejt se 130 km/h. Shpesh, për shkak të natyrës së trafikut, frenimeve dhe përshpejtimeve të shpeshta, përfitimi kohor është minimal, ndërsa konsumi i karburantit rritet.
Shpëtoni nga balasti i panevojshëm, pra gjërat në makinë që rrisin peshën. 100 kilogramë shtesë në automjet rrisin konsumin për 0.3 litra. E njëjta gjë vlen edhe për aksesorët si kuti në çati dhe mbajtës biçikletash, që prishin aerodinamikën e makinës dhe rrisin konsumin e karburantit.
Në fund, goma të fryra 0.2 bar më pak se norma rrisin konsumin e karburantit deri në 10 për qind. /Telegrafi/