Shyrete Tahiri: Nuk do të dorëzohem derisa të ketë drejtësi
“Historia kurrë nuk vdes, ne do të vdesim”, ka thënë gruaja e parë që e dorëzoi publikisht kallëzim penal për rastin e saj pranë Prokurorisë Speciale.
E mbijetuara e dhunës seksuale, Shyrete Tahiri u bëri thirrje të gjithë grave dhe burrave që ende hezitojnë t'i qasen drejtësinë duke thënë “le ta kthejmë frikën tonë në guxim”.
Ajo tha se asnjëherë nuk do të dorëzohet derisa ta gëzojë drejtësinë, raporton kp.
Ky mesazh i saj u dha pikërisht në Ditën Memoriale për të Mbijetuarit e Dhunës Seksuale.
