Shumë rekorde, në korrik janë paguar mbi 560 milionë denarë për pushimet mjekësore
Fondi i Sigurimeve Shëndetësore pagoi mbi 560 milionë denarë për kompensime për pushime mjekësore gjatë muajit korrik, ndërsa shumica e fondeve thuhet se ishin për pushime të lindjes.
Ata thonë se po vazhdojnë me pagesën e vazhdueshme dhe në kohë të përfitimeve të pagave bazuar në paaftësinë e përkohshme për punë (pushim mjekësor).
"Duke përfshirë 28 korrikun 2026, megjithëse muaji nuk ka mbaruar ende, Fondi ka paguar gjithsej 560.9 milionë denarë në bazë të përfitimeve për pushim mjekësor, nga të cilat: 420.3 milionë denarë për përfitime të lejes së lindjes; 140.6 milionë denarë për lloje të tjera të pushimeve mjekësore.
Kjo është shuma më e lartë e paguar deri më tani gjatë muajit për kompensime të pushimeve mjekësore, e cila është një tjetër konfirmim i vendosmërisë së Fondit për të siguruar fondet në kohën e duhur për realizimin e të drejtave të të siguruarve".
Fondi informon se nuk ka vonesë në pagesën e përfitimeve të lehonisë.
"Për lejen e lehonisë, kushti i vetëm për fillimin e pagesës është që kontributet për muajin e parë të paguhen në përputhje me rregulloret ligjore. Pas përmbushjes së këtij kushti, për çdo muaj pasues kompensimi paguhet menjëherë pas përfundimit të muajit për të cilin bëhet fjalë, pas përpunimit administrativ të kryer më parë, kontrollit të ekspertëve dhe miratimit nga shërbimet kompetente të Fondit".
"Për llojet e tjera të lejeve mjekësore, përveç përpunimit administrativ, kontrollit dhe miratimit të rasteve, një parakusht ligjor për pagesë është që kontributet për muajin për të cilin paguhet kompensimi të jenë paguar. Për shkak të këtij detyrimi ligjor, në raste individuale pagesa mund të zgjatet. Kjo nuk vlen për lejen e lehonisë, ku pas pagesës së parë, procedura kryhet vazhdimisht".
"Fondi mbetet i përkushtuar për përpunimin efikas të rasteve dhe pagesën e vazhdueshme të kompensimit, në mënyrë që të siguruarit të ushtrojnë të drejtat e tyre ligjore në kohën e duhur", thonë nga FSSH./Telegrafi/