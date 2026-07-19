Shtëpia ju është mbushur papritur me miza? Kontrollojeni menjëherë këtë pjesë të kuzhinës
Frutat dhe dritaret e hapura mund të mos jenë shkaku kryesor – një vend i lagësht dhe i fshehur mund të jetë kthyer në vatër shumimi pa e vërejtur
Gjatë muajve të verës, mizat u shkaktojnë bezdi shumë njerëzve. Mjafton ta lini dritaren hapur për pak kohë ose një tas me fruta mbi banakun e kuzhinës dhe këto insekte të bezdisshme fillojnë të grumbullohen nëpër shtëpi. Megjithatë, ekziston një metodë shumë e thjeshtë që mund të ndihmojë në largimin e tyre, pa përdorur kimikate agresive.
Gazetarja Kathrine McPhilips ka treguar përvojën e saj, pasi gjatë verës ishte përballur me një problem të madh me mizat. Edhe pse çdo mbrëmje i mbante dritaret të mbyllura, i largonte rregullisht frutat e tejpjekura dhe e zbrazte koshin e mbeturinave, mizat vazhdonin ta gjenin rrugën drejt kuzhinës së saj.
Burimi i fshehur i problemit mund të jetë në kulluesen e lavamanit
Siç shpjegon ajo, shkaku i problemit shpesh nuk është i dukshëm. Shumë njerëz nuk e dinë se kulluesi i lavamanit të kuzhinës mund të jetë vend ideal për shumimin e mizave. Nxehtësia, lagështia dhe mbetjet e ushqimit krijojnë kushte të përsosura për zhvillimin e larvave, ndërsa, meqë gjithçka ndodh larg syrit, problemi zakonisht vërehet vetëm kur numri i insekteve rritet ndjeshëm.
Në kërkim të një zgjidhjeje, Kathrine McPhilips vendosi të provonte një veprim shumë të thjeshtë: të hidhte ujë të valë drejtpërdrejt në kullues. Sipas përvojës së saj, mjaftojnë vetëm disa sekonda që uji i nxehtë t’i shkatërrojë mizat dhe larvat që mund të ndodhen në tuba.
Në të njëjtën kohë, uji i valë ndihmon në largimin e yndyrës dhe të shtresave të grumbulluara që i tërheqin insektet, duke zvogëluar mundësinë e shumimit të tyre të përsëritur, transmeton Telegrafi.
Mirëmbajtja e rregullt e kulluesit mund të bëjë ndryshim të madh
Gazetarja thekson se pastrimi i rregullt i kulluesit ka edhe një përparësi tjetër të rëndësishme. Përveçse largon aromat e pakëndshme të ushqimit që i tërheqin mizat, ai ndihmon edhe në ruajtjen e pastërtisë së tubave.
Herë pas here, ajo përdor edhe sodë kristalore, të cilën më pas e shpëlan me ujë. Sipas saj, kjo ndihmon në shpërbërjen e shtresave të yndyrshme dhe njëkohësisht zvogëlon rrezikun e bllokimit të kulluesit.
Ajo shton se është e rëndësishme që gjatë natës të mos lihen në lavaman mbetje ushqimi dhe yndyre, pasi ato janë një joshje e fortë për insektet.
Kurthi me uthull molle si mbrojtje shtesë
Përveç mirëmbajtjes së kulluesit, Kathrine McPhilips përdor edhe një metodë tjetër të thjeshtë. Pranë tasit me fruta ose në parvazin e dritares vendos një kurth me uthull molle.
Aroma e uthullës i tërheq mizat, por njëkohësisht i mban të grumbulluara në një vend dhe pengon përhapjen e tyre nëpër shtëpi.
Sipas përvojës së saj, pikërisht kombinimi i disa masave të thjeshta ka dhënë rezultatet më të mira.
Disa zakone të thjeshta e larguan plotësisht problemin
Gjatë korrikut, kur sezoni i mizave arrin kulmin, Kathrine McPhilips arriti të shpëtonte plotësisht prej tyre duke kombinuar hedhjen e ujit të valë në kullues, përdorimin e kurthit me uthull molle dhe ruajtjen e duhur të ushqimit, në mënyrë që ai të mos i tërhiqte insektet.
Siç tregon ajo, pasi i përfshiu këto zakone në rutinën e saj, mund t’i mbajë sërish dritaret hapur pa frikën se mizat do t’ia pushtojnë përsëri shtëpinë. /Telegrafi/