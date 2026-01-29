Shtatë skenarët, çfarë mund të ndodhë nëse SHBA-të godasin Iranin?
SHBA-të duket se janë gati ta godasin Iranin brenda pak ditësh. Ndërsa objektivat e mundshëm janë kryesisht të parashikueshëm, rezultati nuk është.
Pra, nëse nuk mund të arrihet një marrëveshje e minutës së fundit me Teheranin dhe presidenti Donald Trump vendos t'u urdhërojë forcat amerikane të sulmojnë, atëherë cilat janë rezultatet e mundshme?
Le të shohim të dyja skajet e spektrit këtu: nga më i miri, ose më saktë "më pak i keqi", deri te më i keqi, transmeton Telegrafi.
Sulme të synuara, kirurgjikale, viktima minimale civile, një tranzicion drejt demokracisë
Forcat ajrore dhe detare amerikane kryejnë sulme të kufizuara dhe precize duke synuar bazat ushtarake të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit dhe njësisë Basij - një forcë paraushtarake nën kontrollin e IRGC - vendet e lëshimit dhe magazinimit të raketave balistike, si dhe programin bërthamor të Iranit.
Një regjim tashmë i dobësuar është rrëzuar, duke kaluar përfundimisht në një demokraci të vërtetë ku Irani mund të ribashkohet me pjesën tjetër të botës.
Ky është një skenar shumë optimist. Ndërhyrja ushtarake perëndimore si në Irak ashtu edhe në Libi nuk solli një tranzicion të qetë drejt demokracisë. Edhe pse i dha fund diktaturave brutale në të dyja rastet, kjo solli vite kaosi dhe gjakderdhjeje.
Siria, e cila kreu revolucionin e vet, duke rrëzuar presidentin Bashar Al-Assad pa mbështetje ushtarake perëndimore në vitin 2024, deri më tani ka ecur më mirë.
Regjimi mbijeton, por i moderon politikat e tij
Kjo mund të quhet gjerësisht "modeli venezuelas", ku veprimi i shpejtë dhe i fuqishëm i SHBA-së e lë regjimin të paprekur, por me politikat e tij të moderuara.
Në rastin e Iranit, kjo do të thoshte se Republika Islamike mbijetoi, gjë që nuk do të kënaqë një numër të madh iranianësh, por është e detyruar të kufizojë mbështetjen e saj për milicitë e dhunshme në të gjithë Lindjen e Mesme, të ndërpresë ose të kufizojë programet e saj të brendshme bërthamore dhe balistike, si dhe të lehtësojë shtypjen e protestave. Përsëri, kjo është në fundin më të pamundur të shkallës.
Udhëheqja e Republikës Islamike ka mbetur sfiduese dhe rezistente ndaj ndryshimit për 47 vjet. Duket e paaftë të ndryshojë kursin tani.
Regjimi bie, zëvendësohet nga sundimi ushtarak
Shumë mendojnë se ky është rezultati më i mundshëm i mundshëm.
Ndërsa regjimi është qartësisht jopopullor për shumë njerëz, dhe çdo valë e njëpasnjëshme protestash gjatë viteve e dobëson atë më tej, mbetet një shtet i thellë sigurie i madh dhe i përhapur me një interes të drejtpërdrejtë në status quo-në.
Arsyet kryesore pse protestat deri më tani kanë dështuar të përmbysin regjimin janë sepse nuk ka pasur dezertime të rëndësishme në anën e tyre, ndërsa ata që janë në kontroll janë të përgatitur të përdorin forcë dhe brutalitet të pakufizuar për të qëndruar në pushtet.
Në konfuzionin e pasojave të çdo sulmi amerikan, është e mundur që Irani të përfundojë duke u sunduar nga një qeveri e fortë ushtarake e përbërë kryesisht nga figura të IRGC-së.
Irani hakmerret duke sulmuar forcat amerikane dhe fqinjët
Irani është zotuar të hakmerret kundër çdo sulmi amerikan, duke thënë se "gishti i tij është në këmbëz".
Është e qartë se nuk është në krahasim me fuqinë e Marinës dhe Forcave Ajrore Amerikane, por prapëseprapë mund të sulmojë me arsenalin e tij të raketave balistike dhe dronëve, shumë prej të cilëve të fshehur në shpella, nën tokë ose në shpate të largëta malesh.
Ekzistojnë baza dhe objekte amerikane të shpërndara përgjatë anës arabe të Gjirit, veçanërisht në Bahrein dhe Katar, por Irani gjithashtu, nëse do të zgjidhte, mund të synonte disa nga infrastrukturat kritike të çdo kombi që e konsideronte bashkëpunëtor në një sulm amerikan, siç është Jordania.
Sulmi shkatërrues me raketa dhe dronë në objektet petrokimike të Saudi Aramco në vitin 2019, i atribuuar një milicie të mbështetur nga Irani në Irak, u tregoi sauditëve se sa të prekshëm ishin ndaj raketave iraniane.
Fqinjët arabë të Gjirit të Iranit, të gjithë aleatë të SHBA-së, janë kuptohet jashtëzakonisht të shqetësuar tani se çdo veprim ushtarak amerikan do të përfundojë duke u kthyer kundër tyre.
Irani hakmerret duke vendosur mina në Gjirin Persik
Kjo është shfaqur prej kohësh si një kërcënim potencial për transportin global dhe furnizimet me naftë që nga lufta Iran-Irak e viteve 1980-1988, kur Irani me të vërtetë minoi korridoret e transportit detar dhe minapastruesit e Marinës Mbretërore ndihmuan në pastrimin e tyre.
Ngushtica e Hormuzit midis Iranit dhe Omanit është një pikë kritike bllokimi. Rreth 20% e eksporteve të gazit natyror të lëngshëm (LNG) në botë dhe midis 20-25% e naftës dhe nënprodukteve të naftës kalojnë nëpër këtë ngushticë çdo vit.
Irani ka kryer ushtrime për vendosjen e shpejtë të minave detare. Nëse do ta bënte këtë, atëherë do të ndikonte në mënyrë të pashmangshme në tregtinë botërore dhe çmimet e naftës.
Irani hakmerret, duke fundosur një anije luftarake amerikane
Një kapiten i Marinës Amerikane në bordin e një anijeje luftarake në Gjirin Persik, tha dikur se një nga kërcënimet nga Irani për të cilin ai shqetësohet më shumë është një "sulm i turmës".
Këtu Irani lëshon kaq shumë dronë me shpërthim të lartë dhe anije të shpejta torpedo në një ose disa objektiva të vetëm, saqë edhe mbrojtjet e fuqishme të afërta të Marinës Amerikane nuk janë në gjendje t'i eliminojnë të gjitha në kohë.
Marina e IRGC-së ka zëvendësuar prej kohësh Marinën konvencionale iraniane në Gjirin Persik, disa nga komandantët e së cilës u trajnuan madje në Dartmouth gjatë kohës së Shahut.
Ekipet detare të Iranit e kanë përqendruar pjesën më të madhe të stërvitjes së tyre në luftë jokonvencionale ose "asimetrike", duke kërkuar mënyra për të kapërcyer ose anashkaluar avantazhet teknike që gëzon kundërshtari i tyre kryesor, Flota e Pestë e Marinës Amerikane.
Fundosja e një anijeje luftarake amerikane, e shoqëruar me kapjen e mundshme të të mbijetuarve midis ekuipazhit të saj, do të ishte një poshtërim i madh për SHBA-në.
Ndërsa ky skenar mendohet i pamundur, shkatërruesi miliarda dollarësh USS Cole u shkatërrua nga një sulm vetëvrasës i Al-Kaedës në portin e Adenit në vitin 2000, duke vrarë 17 marinarë amerikanë.
Përpara kësaj, në vitin 1987, një pilot aeroplani irakian qëlloi gabimisht dy raketa Exocet në një anije luftarake amerikane, USS Stark, duke vrarë 37 marinarë.
Rënia e regjimit, e zëvendësuar nga kaosi
Ky është një rrezik shumë real dhe është një nga shqetësimet kryesore të fqinjëve si Katari dhe Arabia Saudite.
Përveç mundësisë së një lufte civile, siç është ajo që përjetoi Siria, Jemeni dhe Libia, ekziston edhe rreziku që në kaos dhe konfuzion, tensionet etnike të mund të shndërrohen në konflikt të armatosur, ndërsa kurdët, balukët dhe pakicat e tjera kërkojnë të mbrojnë popullin e tyre mes një vakumi pushteti mbarëkombëtar.
Pjesa më e madhe e Lindjes së Mesme do të ishte sigurisht e lumtur të shihte shpinën e Republikës Islamike, askush më shumë se Izraeli, i cili tashmë u ka dhënë goditje të rënda përfaqësuesve të Iranit në të gjithë rajonin dhe i cili i frikësohet një kërcënimi ekzistencial nga programi i dyshuar bërthamor i Iranit.
Por askush nuk dëshiron të shohë kombin më të madh të Lindjes së Mesme për nga popullsia - rreth 93 milionë - të bjerë në kaos, duke shkaktuar një krizë humanitare dhe refugjatësh.
Rreziku më i madh tani është që presidenti Trump, pasi ka grumbulluar këtë forcë të fuqishme pranë kufijve të Iranit, të vendosë se duhet të veprojë ose të humbasë fytyrën, dhe një luftë të fillojë pa një përfundim të qartë dhe me pasoja të paparashikueshme dhe potencialisht dëmtuese. /Telegrafi/