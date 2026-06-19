Shqipëria merr hua 302 milionë dollarë nga SHBA për financimin ushtarak
Këshilli i Ministrave ka miratuar në parim një marrëveshje për hua direkte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila kap vlerën totale prej 302 milionë dollarësh amerikanë. Ky financim do të akordohet në kuadër të Financimit të Jashtëm Ushtarak (FMF) dhe synon të mbështesë sektorin e mbrojtjes dhe sigurisë në vend.
Vendimi vjen me propozimin e përbashkët të Ministrit të Mbrojtjes dhe Ministrit të Financave, duke u mbështetur në kuadrin kushtetues dhe ligjor për marrëveshjet ndërkombëtare.
Sipas tekstit zyrtar të vendimit, Republika e Shqipërisë në këtë transaksion financiar përfaqësohet nga autoritetet e linjës financiare, ndërsa pala amerikane përfaqësohet nga agjencia e specializuar për sigurinë e mbrojtjes.
Në vendim thuhet se Këshilli i Ministrave vendosi “miratimin, në parim, të marrëveshjes së huas direkte, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga Agjencia e Bashkëpunimit për Sigurinë e Mbrojtjes (DSCA), në kuadër të financimit të jashtëm ushtarak (FMF).”
Shuma e akorduar përmes këtij instrumenti të financimit ushtarak është specifikuar në vlerën e plotë valutore “me një hua në shumën totale prej 302 000 000 (treqind e dy milionë) dollarësh amerikanë, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.”/RTSH