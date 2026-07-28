Shpërthen zjarr në rrugën Veles - Shtip
Pas veprimit të avionit zjarrfikës "air tractor" të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, zjarrfikësve të Departamentit të Zjarrfikësve të Velesit, banorëve vendas të fshatit Çaloshevë dhe një ekipi me një cisternë nga Ndërmarrja Publike "Derven" mbi zjarrin në zonën "Dorutovec" në rajonin e Velesit, rreziku është zvogëluar, por zjarri është përhapur në drejtim të rrugës Veles - Shtip.
Nga DMSH thonë se për shkak të tymit që era sjell drejt autostradës, Shtabi Kryesor i Menaxhimit të Krizave ka kërkuar mbështetje nga Ministria e Brendshme për të rregulluar trafikun sipas nevojave.
Situata po monitorohet nga Shtabi Kryesor i Menaxhimit të Krizave, në koordinim me ekipet në terren.
Përndryshe, ka edhe zjarre të tjera në vend, nga të cilat deri në orën 18:00, QMK regjistroi gjithsej 9 zjarre në ambiente të hapura, me 4 zjarre aktive, asnjë nën kontroll të plotë dhe 5 zjarre të shuar.