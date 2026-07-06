Shpërthen vullkani Etna, re e madhe hiri mbi Sicili
Etna, një nga vullkanet më aktive në Italinë jugore, ka shpërthyer përsëri, dhe për shkak të rritjes së aktivitetit vullkanik, trafiku ajror në Aeroportin Ndërkombëtar të Catanias, Vincenzo Bellini, u pezullua përkohësisht.
Aktiviteti vullkanik vazhdoi pas hapjes së një çarjeje në kraterin Voragine në majë të Etnës më 26 qershor.
Sipas informacioneve nga burimet lokale, shpërthimi i mëngjesit në kraterin Voragine u pasua nga nxjerrje intensive të hirit vullkanik.
Reja e hirit arriti një lartësi prej rreth 1.5 kilometrash dhe, sipas parashikimeve meteorologjike, pritet të përhapet drejt jugut gjatë orëve të ardhshme.
Etna, me lartësi rreth 3,300 metra, është vullkani më i madh aktiv në Evropën kontinentale. /Telegrafi/
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