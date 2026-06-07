Shpejtësitë e karikimit të Samsung Galaxy Watch9 dhe Watch Ultra 2 zbulohen ndërsa ato marrin certifikimin 3C
Samsung pritet të zbulojë Galaxy Watch-et e gjeneratës së ardhshme së bashku me telefonat e rinj të palosshëm, për të cilët thuhet se do të bëhen zyrtarisht më 22 korrik në një event në Londër.
Samsung nuk ka konfirmuar se sa orë inteligjente do të zbulojë, por shpejtësitë e karikimit të dy prej tyre janë zbuluar ndërsa ato morën certifikimin 3C, transmeton Telegrafi.
Dy orët inteligjente Samsung, që mbajnë kodin e modelit SM-L3550 dhe SM-L7150, janë shfaqur në bazën e të dhënave 3C me mbështetje për karikim 10W. SM-L3550 besohet të jetë Galaxy Watch9, ndërsa SM-L7150 ka të ngjarë të jetë Galaxy Watch Ultra 2.
Galaxy Watch8 dhe Galaxy Watch Ultra kishin të njëjtën shpejtësi karikimi, kështu që shpresojmë që Watch9 dhe Watch Ultra 2 të paktën të ofrojnë qëndrueshmëri më të mirë të baterisë.
Samsung mund të zbulojë gjithashtu Galaxy Watch9 Classic muajin e ardhshëm, dhe mund të supozohet me siguri se do të ketë të njëjtën shpejtësi karikimi si Watch9 dhe Watch Ultra 2.
Nuk ka asnjë informacion nga Samsung për specifikimet e Galaxy Watches së ardhshme; megjithatë, marka koreane konfirmoi së fundmi se do të lançojë disa Galaxy Watches dhe prezantoi veçoritë e tyre shëndetësore si pjesë e përditësimit të ri të aplikacionit Samsung Health. Mund të lexoni rreth tyre këtu. /Telegrafi/