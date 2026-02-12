Shkurte Fejza takon Presidenten Osmani: Arti, sakrifica dhe forca e gruas në shërbim të shtetit kuptohen me pak fjalë
Shkurte Fejza Behluli pati një takim të ngrohtë me Presidenten Vjosa Osmani.
Biseda u fokusua tek arti, sakrifica dhe forca e gruas në shërbim të shtetit.
Presidentja Osmani vlerësoi kontributin dhe angazhimin e grave në shoqëri, duke theksuar rëndësinë e rolit të tyre në ndërtimin e një shoqërie më të fortë.
Screenshot/FaceBook
Këngëtarja shprehu mirënjohje për mundësinë e këtij dialogu të drejtpërdrejtë, duke e konsideruar një moment të veçantë dhe frymëzues.
Takimi u zhvillua në një atmosferë të hapur dhe miqësore, ku diskutimet nxorrën në pah rëndësinë e përkushtimit dhe bashkëpunimit.
Screenshot/FaceBook
Në takim morën pjesë edhe tetë persona të tjerë, duke e bërë ngjarjen më të gjallë dhe të veçantë.
Ngjarja u përshkrua si një moment inspirues dhe motivues për të gjithë të pranishmit, duke lënë një mesazh pozitiv mbi rolin e grave, artin dhe bashkëpunimin në shërbim të shtetit. /Telegrafi/