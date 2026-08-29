Shkon në mbi 600 numri i të vdekurve nga përmbytjet në Nepal, mijëra ende të zhdukur
Numri i të vdekurve nga përmbytjet në dhe përreth rajonit Rasuëa të Nepalit, pranë kufirit me Kinën, është rritur në 616.
Përpjekjet e shpëtimit vazhdojnë për të shpëtuar ata që u përfshinë nga ujërat e përmbytjeve në zonat e Nepalit pranë kufirit me Kinën, të cilat janë prekur nga katastrofa.
Sipas CNN, zyrtarët e policisë nepaleze kanë raportuar se numri i të vdekurve nga përmbytjet është rritur në 616.
Autoritetet njoftuan se 2,301 persona u plagosën në katastrofë, ndërsa raportet e mediave tregojnë se afërsisht 2,500 persona, përfshirë të huaj, janë ende të zhdukur në të dyja anët nepaleze dhe kineze të kufirit.
Përmbytje ndodhën në rajonin Rasuëa të Nepalit më 26 gusht, me raportime që tregojnë se dhjetëra ura u shkatërruan, rrugët u dëmtuan dhe helikopterë u dërguan për operacione kërkim-shpëtimi.
U raportua se numri i të vdekurve në Rajonin Autonom të Tibetit të Kinës për shkak të përmbytjeve në Nepal ishte rritur në 5.
Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së, i cili fillimisht deklaroi se një tërmet ndodhi në rajon para përmbytjeve, përditësoi të dhënat e tij dhe deklaroi se burimi i aktivitetit sizmik me magnitudë 5.2 ishte një shembje akullnajash.
Ekspertët në Qendrën Ndërkombëtare për Zhvillimin e Maleve, me seli në Katmandu, deklaruan se përmbytja u shkaktua nga një ortek i shkaktuar nga fragmente akullnajash që u shkëputën nga zona malore.