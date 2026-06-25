Shkatërrohet rrjeti kriminal që kontrabandonte tonelata kanabis në Francë përmes postës së shpejtë
Një rrjet i organizuar kriminal që dyshohet se kontrabandonte sasi të mëdha kanabisi drejt Francës përmes shërbimeve të postës së shpejtë është goditur nga autoritetet.
Sipas raportimeve, grupi përdorte dërgesat postare si mënyrë për të fshehur dhe transportuar drogën, duke shfrytëzuar rrjetet logjistike për të shmangur kontrollet.
Hetuesit zbuluan një organizim të sofistikuar që merrej me importimin dhe shpërndarjen e sasive të mëdha të kanabisit në territorin francez, njofton Europol.
Operacioni u zhvillua në kuadër të përpjekjeve të autoriteteve për të goditur rrjetet ndërkombëtare të trafikut të drogës, të cilat përdorin metoda të ndryshme për transport, përfshirë kanale tregtare dhe logjistike.
Policia dhe agjencitë e zbatimit të ligjit kanë intensifikuar kontrollet ndaj këtyre rrjeteve, pasi trafikantët po përdorin gjithnjë e më shumë mënyra të reja për të fshehur ngarkesat dhe për t’i shpërndarë ato në tregun evropian.
Autoritetet franceze vazhdojnë hetimet për të identifikuar të gjithë personat e përfshirë në këtë rrjet dhe për të zbardhur përmasat e plota të aktivitetit kriminal. /Telegrafi/