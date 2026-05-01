Shilegov: LSDM po përçanë anëtarësinë e vet, po humb kuadro cilësore
Ish-funksionari i opozitares LSDM, Petar Shilegov, tha se roli i një partie politike në shoqëri, veçanërisht në shoqërinë demokratike të Maqedonisë, është që partitë më të mëdha të mbledhin rreth vetes grupe më të vogla politike për të krijuar një koalicion cilësor.
"Ndërkohë, ju përçaheni me anëtarët tuaj më të spikatur gjatë 15–20 viteve të fundit. Dhe tani si mendojnë se mund të funksionojnë si parti politike dhe të fitojnë zgjedhje?, tha Shilegov për “Fokus”.
Shilegov theksoi se LSDM, si parti politike, në vend që të zgjerojë spektrin e njerëzve dhe të përfitojë nga përvoja e anëtarëve me eksperiencë të gjatë, po humb kuadro cilësore.
“Në vend që të zgjerosh spektrin e njerëzve, ti je i mbyllur në përpjekjen për të mbijetuar me çdo kusht. Nuk e di nga cilat interesa, nuk do të hyj në këtë, por përçahesh me njerëzit që mund të të sjellin vetëm cilësi”, tha ai.