Shikoni videon e parë të kurthit vdekjeprurës të një merimange të sapozbuluar
Kur shumica e merimangave që tjerrin mëndafsh gjuajnë, ato ndërtojnë një rrjetë dhe presin që preja të futet në të.
Por një specie e zbuluar rishtazi nga Australia përdor mëndafshin e saj për të krijuar një kurth vdekjeprurës në formë koni me sustë, i cili e katapulton prenë e saj në rrjetën kryesore të merimangës.
Një milingonë peme që kërkon ushqim kafshon bazën e kurthit, pastaj litarët e mëndafshit lirohen dhe struktura e hedh milingonën lart.
Ky akt i inxhinierisë së araknideve nuk është vërejtur kurrë më parë, transmeton Telegrafi.
Shkencëtarët zbuluan kohët e fundit se ky kurth ishte vepër e një merimange nga pylli tropikal i Queensland-it të Veriut.
Merimanga - e quajtur me nofkën "merimangë ballista", sipas një arme me predhë që e ka origjinën në Greqinë e lashtë - ka gjymtyrë të gjata, portokalli dhe një trup të verdhë të gjelbër që mat rreth 5 milimetra të gjatë.
I përket gjinisë Propostira, por ende nuk ka marrë një emër specie, raportuan studiuesit të hënën në revistën Current Biology.
“Kurthi është ndoshta më efektiv sepse çliron energji aq shpejt sa, në krahasim me madhësinë e tij, prodhon mijëra herë më shumë fuqi sesa mund të gjenerojnë muskujt”, tha autori kryesor i studimit Ajay Narendra, një biolog ndijor dhe profesor në Shkollën e Shkencave Natyrore në Universitetin Macquarie në Sydney.
“Si një sustë e ngarkuar, ajo ruan energjinë ngadalë dhe e çliron pothuajse menjëherë”, tha Narendra për CNN në një email.
Vetëm një specie milingone tërhiqet nga ky kurth dhe e aktivizon atë: milingona e gjelbër e pemëve, ose Oecophylla smaragdina, një specie arboreale që është e bollshme dhe agresive.
Ajo sulmon rivalët dhe grabitqarët me kafshime dhe shpërthime të acidit formik, dhe ka jastëkë ngjitës në këmbët e saj për ta ndihmuar të mbajë ngarkesa të rënda lart pemëve.
Merimanga baliste është e vetmja merimangë e njohur që gjuan vetëm një specie pre. Strategjia e saj shumë e specializuar ka të ngjarë të evoluojë për të përfituar nga agresioni natyror i milingonës dhe më pas për të kapërcyer mbrojtjen e saj; Mekanizmi i llastikut e hedh milingonën nga shtegu i kërkimit të ushqimit, duke zvogëluar rrezikun që merimanga të sulmohet nga punëtorë të tjerë, hipotezuan studiuesit.
Megjithatë, ende nuk dihet pse milingona e gjelbër e pemëve dhe asnjë tjetër i afrohet kurthit në mënyrë agresive.
Një mundësi, sipas studimit, mund të jetë që merimangat aplikojnë feromone në katapultën e mëndafshit që provokojnë vetëm milingonat e gjelbër të pemëve, duke bërë që ato të sulmojnë konin dhe të shkaktojnë lëshimin e tij.
"Ky është një zbulim i jashtëzakonshëm sepse kombinon dy aspekte që rrallë shihen së bashku: performancë ekstreme biomekanike dhe një shkallë të lartë specializimi ekologjik", tha Leonardo Delgado-Santa, profesor i biologjisë në Universitetin e Quindío në Kolumbi dhe studiues në Grupin Kërkimor Ecdysis.
Ai studion araknidet, por nuk ishte i përfshirë në zbulimin e ri.
“Biologët e kanë ditur prej kohësh se disa merimanga mund të përdorin mëndafsh të tensionuar për të amplifikuar fuqinë dhe për të kapur shpejt prenë, por ky studim përshkruan një sistem në të cilin kurthi është i akorduar posaçërisht për të shfrytëzuar sjelljen mbrojtëse të një specie të veçantë milingonash”, tha Delgado-Santa për CNN në një email.
“Fakti që vetë preja e aktivizon mekanizmin përmes reagimit të saj agresiv e bën sistemin veçanërisht elegant nga një perspektivë evolucionare”, shtoi ai. /Telegrafi/
A newly discovered spider species from Australia uses its silk to craft a spring-loaded, cone-shaped death trap, which catapults its prey into the spider’s main web. https://t.co/Vr933FwTcf pic.twitter.com/jSI6viaoRq
— CNN (@CNN) June 23, 2026