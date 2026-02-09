Shënoi supergol dhe shkëlqeu në fitore, Lumbardh Dellova pjesë e formacionit të javës në Bullgari
Mbrojtësi Lumbardh Dellova ka zënë vend në formacionin më të mirë të javës pas paraqitjes fantastike për CSKA Sofian.
Ylli i Kosovës shënoi një gol të bukur në triumfin 3-1 ndaj Arda, ku me një goditje të fortë s’ia dha mundësinë as për të reaguar portierit kundërshtar.
Përpos golit, Dellova ishte i pakalueshëm edhe në mbrojtje, ku si pasojë ishte ndër më të vlerësuarit për skuadrën e tij.
Kësisoj, Dellova ka zënë një vend në formacionin më të mirë të javës në Bullgari nga e përditshmja “SofaScore”.
Përndryshe, po raportohet se ylli dardan po e kalon sezonin e fundit te Sofia meqenëse pritet të largohet për një kampionat më të fortë në verën e ardhshme./Telegrafi
